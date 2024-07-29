Melissa Vargas şok etti

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Melissa Vargas, bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi.

SAÇINI KAZITTI

Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda yer alan Melissa Vargas, saçını kazıttı ve yeni imajı şaşkınlık yarattı.

Ayrıca Vargas, saçının rengini de sarı yaptı.

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Teresa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999'da Cienfuegos'ta doğmuş Küba asıllı Türk voleybolcudur. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında forma giymektedir. 2014 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Küba millî takımında yer aldıktan sonra, 2023 yılında Türkiye millî takımına katılmıştır. Aynı yıl, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km/s hızla servis atarak Tijana Boskovic'in 111,4 km/s'lik rekorunu kırdı.

Babası hentbol oyuncusu olan Vargas, voleybola 6 yaşında sokakta oynayarak başladı ve 8 yaşında okul takımına katıldı. Okul takımındaki başarıları sayesinde "Küba'nın geleceği" olarak görülmeye başlandı. 12 yaşında Cienfuegos takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, Küba'nın alt yaş millî takımlarında da oynadı.

2016 yılında bir sezon Çekya'da oynadıktan sonra omuz sakatlığı nedeniyle ülkesine döndü. Ülkesindeki tedavi imkanlarını eleştirmesi üzerine disiplinsizlik gerekçesiyle 2017'den itibaren 4 yıl süreyle millî takımdan men edildi. Bunun üzerine kendi isteğiyle İsviçre'ye mülteci statüsünde giderek bir sezon boyunca bir İsviçre takımında oynadı. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verildi. İlk adını Melissa'dan Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

İşte Vargas'ın yeni imajı: