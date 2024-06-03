Melissa Vargas yok artık. Dünya rekoru bu. Çarpsa insanı bayar

Kaynak: Haber Merkezi
Melissa Vargas yok artık. Dünya rekoru bu. Çarpsa insanı bayar

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızı Melissa Vargas, ABD maçında dünya rekoru kırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında ABD'yi 3-2 yenerken Melissa Vargas dünya rekoru kırdı.

Melissa Vargas, yıldızı olduğu maçta 27 sayıya imza attı.

Milli voleybolcu, ikinci setin sonlarında yaptığı vuruşla sayı alırken, topun hızı 121 km'ye ulaştı.
Bu hız dünya rekoru olarak tarihe geçti.

Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şu ana kadar 8 maçta 6 galibiyet aldı.

Milli takımımız 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

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