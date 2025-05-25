Melli kendini tutamadı: Sarı-lacivert mutluluk gözyaşları

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Melli kendini tutamadı: Sarı-lacivert mutluluk gözyaşları

Fenerbahçe’de şampiyonluğun ardından Nicolo Melli gözyaşlarını tutamadı. Melli’ye koçu Jasikevicius sarılarak duygularını paylaştı.

Fenerbahçe’de 8 yıl sonra gelen EuroLeague şampiyonluğu duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Fenerbahçe’nin maçı kazanmaya çok yaklaştığı son bölümde kenarda oturan İtalyan basketbolcu Nicolo Melli gözyaşlarına hakim olamadı. 34 yaşındaki Melli’yi gören koçu Jasikevicius öğrencisinin yanına gelerek sarıldı ve duygularını paylaştı.

"SÜPER HİSSEDİYORUM"

Maçtan sonra konuşan Melli şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz! Kendimi süper hissediyorum. Fenerbahçe ailesi ve kendi ailem için çok mutluyum. Harika bir başarıya imza attık. Uzun bir yoldan geldik ve şampiyon olduk. Bu gerçekten harika. Geri geldiğim ilk yıl şampiyon olmak bizim için çok önemliydi."

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