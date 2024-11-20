Melo'dan Milli Takım paylaşımı: Maçı izledi, 'Çare Terim' dedi

A Milli Takımı'nın dün akşam (19 Kasım) oynadığı Karadağ maçında 3-1 yenilmesi ile birlikte tartışmalar da başladı.

Milli Takım'ın istenilen başarıyı göstermemesi taraflardan tarafından eleştiriliyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden milli takım, grupta Galler'in de arkasında kalmış oldu.

Milli Takım, A Ligi için play-off oynayacak. Maçtan sonra yine eleştirilen isim Teknik Direktör Vincenzo Montella oldu. Montella'nın verdiği kararlar tepki görürken Milli Takım ile ilgili dikkat çeken bir tepki de Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan geldi. Milli Takım'ın yenilgisi sonrası Fatih Terim fotoğrafı ile paylaşım yapan isim mesaj olarak da 'Çare Terim' notunu düştü.

Fatih Terim ile Milli Takım'ın başına geçmesini öneren Melo, yaptığı paylaşım ile bir anda gündem oldu. Melo'nun paylaşımı sosyal medyada da çok fazla yorum aldı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fatih Terim paylaşımı dışında da maç ile ilgili maçı izlediği anları paylaştı. Karadağ-Türkiye maçını bilgisayarından izlediği anları takipçileri ile paylaşan isim 'Hadi Türkiye en büyük Türkiye' diyerek takipçilerine seslendi.

Türk Milli Takımı'nın başarısızlığına üzüldüğünü belli eden Melo, Fatih Terim fotoğrafı ile takımın başına Fatih Terim'in gelmesi gerektiğini işaret etti.

Brezilyalı oyuncu, 2015 yılında Galatasaray'dan ayrılmış aldığı kararı da takipçileri ile paylaşmıştı.

Melo veda mesajında “4 yıllık tutku, zaferler, ortak aşk ve mükemmel hatıralar…Bunların hepsi kalbimde…Galatasaray, seni ve taraftarlarımızı hiç unutmayacağım…Bu bir veda mesajı değil,bu tekrar görüşürüz mesajı…Galatasaray büyük bir taraftar daha kazandı…Yaşadığımız her şey unutulmazdı” yazmıştı.