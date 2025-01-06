Meloni ile Trump'tan sürpriz görüşme

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago tatil köyüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Trump, Meloni’yi "Harika bir kadın" olarak tanımlayarak, "Avrupa'yı fırtına gibi sarstı" dedi. Meloni’nin partisinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, İtalya'nın etkili bir oyuncu olmaya devam ettiği vurgulandı. Meloni, görüşmenin ardından, Amerika ile olan ilişkileri güçlendirme amacını pekiştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna'daki durum, Avrupa şirketlerine yönelik olası ABD tarifeleri ve Orta Doğu yer aldı. Meloni, özellikle İran’da tutuklu bulunan İtalyan gazeteci Cecilia Sala’nın serbest bırakılması için çözüm arayışında. Bu konuda Trump ile yapılacak olası bir anlaşma, Meloni’ye iç politikada büyük bir kazanım sağlayabilir.

Trump ve Meloni, yaklaşık 90 dakika süren bir görüşmenin ardından, Trump’ın eski avukatı John Eastman’ın karşılaştığı suçlamalarla ilgili bir belgesel gösterimi izlediler. Meloni'nin Amerika'daki bu temasları, Trump ile yakın bir işbirliği geliştirme beklentilerini arttırıyor. Ancak, Meloni'nin Biden yönetimiyle de güçlü ilişkileri olduğu biliniyor.

SPACEX KONUSU AÇILMADI

Meloni, SpaceX ve Starlink hizmetleriyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi. Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, Roma'nın Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile olası Starlink hizmetleri tedariki hakkında yaptığı görüşmelerin, Meloni'nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği toplantının gündeminde yer almadığı vurgulandı.

Açıklamada, SpaceX ile herhangi bir görüşmenin gündeme gelmediği ve bunun "saçma" olarak nitelendirildiği ifade edildi. Başbakanlık ofisi, bu tür spekülasyonların asılsız olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde medyada, Meloni’nin Trump ile görüştüğü sırada SpaceX’in İtalya'daki operasyonları hakkında konuştuğu yönünde haberler yer almıştı. Ancak Başbakanlık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Meloni'nin ABD ziyareti sırasında daha çok iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri, enerji işbirliği ve diğer dış politika konuları gündeme geldi. Başbakan Meloni, ayrıca ABD Kongresi ile yaptığı görüşmelerde, Avrupa-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. İtalya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda, teknoloji ve uzay alanındaki gelişmelerin de dikkatle takip edildiği biliniyor. Ancak Meloni'nin ofisi, Starlink'le ilgili görüşmelerin, ziyaretten bağımsız olarak devam ettiğini belirtiyor.