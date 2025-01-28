Meltem Cumbul'un acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meltem Cumbul'un acı kaybı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi Tekin Alkan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eniştesi Tekin Alkan’ın vefat ettiğini duyurdu.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güzel Aşklar Diyarı” dizisi ile izleyicilerle buluşan 55 yaşındaki sanatçı, acısını şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:

Biricik eniştemi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklarda uyusun.

melet.jpg

PERŞEMBE GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Merhum Tekin Alkan’ın cenazesinin, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Topkapı Kozlu Süryani Kadim Mezarlığında yapılacağı açıklandı. Taziye, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü 19.00-22.00 saatleri arasında Kadıköy Moda Kilisesi salonunda kabul edilecek.

Meltem Cumbul’un paylaşımında ayrıca Tekin Alkan’ın hayatına dair şu bilgilere yer verildi:

"Merhum Mıksi Cemil ve merhume Mıksiye Meleke Alkan’ın oğlu; merhum Sedat ve merhume Güner Cumbul’un damadı; Funda Cumbul Alkan’ın kıymetli eşi; Cemil Can ve Emirhan’ın biricik babası; Aslı Deniz’in çok sevdiği kayınpederi; Duru’nun biricik dedesi; merhum Acar Cumbul, Yonca Gültekin ve Meltem Cumbul’un yeri dolmayacak eniştesi; Bahadır Gültekin’in bacanağı; merhum Cengiz, merhume Marin Paslanmaz ve Sevim Kareh, Şakir, Metin Can, Jale Tütüncü, Turgay’ın kıymetli kardeşi; Riyad Tütüncü’nün kayınbiraderi Tekin Alkan vefat etmiştir."

Ailenin isteği üzerine çiçek gönderilmemesi, bunun yerine bağış yapılması rica edildi.

Son Haberler
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'i kabul etti
Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'i kabul etti
Barış Pehlivan gözaltına alındı
Barış Pehlivan gözaltına alındı
İstanbul'da 6 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
İstanbul'da 6 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
Zafer Partisi'nden açıklama: "Hukuksuzluğa ses çıkartan' diyerek isimleri sıraladılar
Zafer Partisi'nden açıklama: "Hukuksuzluğa ses çıkartan' diyerek isimleri sıraladılar
Ataşehir'de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Ataşehir'de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı