Hayat Devam Ediyor dizisinin yıldız oyuncusu Meltem Miraloğlu’nun evlendiği ve din değiştirdiği ileri sürülmüştü. Ünlü isimden açıklama gecikmedi.

Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenerek Amerika'ya yerleşmişti. Miraloğlu'nun eşinin vefatından aylar sonra tekrar nikah masasına oturduğu ve dinini değiştirdiği ileri sürülmüştü.

PAPAZ İLE EVLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Söz konusu iddialara göre; Miraloğlu’nun vaftiz olduğu, ardından da ABD’li Rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği öne sürüldü. Miraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla hakkında ortaya çıkan iddiaları yalanladı.

Miraloğlu, açıklamasında "Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim çünkü zaten ben kendimi bildim bileli hiçbir dine inanmıyorum. Sadece Tanrı’ya inanırım” ifadelerini kullandı.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken oyuncularından biri olan Meltem Miraloğlu’nun kim olduğu, nerde doğduğu merak konusu oldu.

Miraloğlu, oyunculuk kariyeri, aldığı ödüller ve yer aldığı yapımlarla sıkça merak ediliyor. "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle tanınan Miraloğlu kimdir? İşte tüm merak edilenler…

Miraloğlu, Türk televizyon ve sinema dünyasında özellikle dramatik rollerdeki başarısıyla tanınan bir oyuncu. 1987 yılında Diyarbakır / Türkiye'de dünyaya geldi. Henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Miraloğlu, çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duydu.

Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim alarak oyunculuk alanında akademik bir temel oluşturdu. Aldığı bu eğitim, ilerleyen yıllarda canlandırdığı karakterlerin psikolojik derinliğini başarıyla yansıtmasına katkı sağladı.

Geniş kitlelere adını ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisiyle duyurdu. "En İyi Drama" ödülüne layık görülmesi, Miraloğlu için oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.