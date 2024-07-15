Melvine Malard yuvada kaldı

24 yaşındaki forvet, ilk olarak sezon sonuna kadar United'a kiralanmış, 29 maçta forma giyip 7 gol atmış ve kulübün Kadınlar FA Kupası'nı ilk kez kaldırmasında önemli rol oynamıştı.

İmza töreninde konuşan Malard "Bu harika kulüp ve burası harika bir şehir. Geçen sezon benim evim olduktan sonra, Manchester United'daki kalışımı kalıcı hale getirmekten çok mutluyum. Burada sevildiğimi hissettim. Beni bu kadar iyi karşıladıkları için taraftarlara teşekkür ederim. Onlara geçen sezondan daha fazlasını vermek için gerekeni yapacağım ve birlikte daha fazla zafere imza atmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kırmızı Şeytanların baş antrenörü Marc Skinner ise "Melvine, sahada ve saha dışında mükemmel bir karakter, kazanan bir geçmişe sahip ve Manchester United ailemize kalıcı olarak katıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Taraftarlarımıza şimdiden harika anılar yaşattı ve şüphesiz önümüzdeki sezonlarda da bunu yapmaya devam edecek" diye konuştu.