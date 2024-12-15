Memati'nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler tanımakta zorlandı

2008-2009 yıllarında yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde Gürkan Uygun'un canlandırdığı Memati'nin sevgilisi Gamze Güneş rolünü üstlenen eski manken ve oyuncu Didem Taslan, uzun süredir ekranlardan uzak, sakin bir hayat yaşıyor. Son zamanlarda nadiren görünen ünlü isim, katıldığı bir davette yeniden ortaya çıktı ve bu haliyle büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

50 yaşındaki eski mankenin son görünümü hakkında; 'yıllar hiç değmemiş', 'yıllar yaramış', 'çok ama çok güzel', 'hiç yaşlanmamış', 'hep aynı' gibi yorumlarda bulundular.

DİDEM TASLAN KİMDİR?

Didem Taslan, 1 Nisan 1974'te Mersin'de doğdu ve ilk kez 1992'de Miss Blendax İzmir Fuar Güzeli seçilerek adını duyurdu. 1994'te Türkiye ikinci güzeli oldu ve ardından Bahama'da düzenlenen Calender Girl Yarışması'nda Miss April seçildi. Modelliğin yanı sıra birçok dizi ve filmde rol aldı; ilk olarak 1993'te "Bizim Mahalle" ile ekranlara geldi. Daha sonra "Marziye", "Mavi Düşler", "Yeni Hayat", "Kınalı Kar", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Umutsuz Ev Kadınları", "Bebek İşi" ve "Yasak Elma" gibi birçok başarılı projede yer aldı.