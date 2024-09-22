Memduh Paşa Yalısı'ndan çalınan milyonlar uçtu. Hırsızları içeri sokan güvenlik 'Beni kurban ettiler' dedi

9 Haziran tarihinde sabah vardiyası için gelen güvenlikçi Salim Kütükçü Nar Holding’in merkezi olarak kullanılan İstanbul Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’na kapıların açık olduğunu gördü. Diğer güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız’ın da orada olmadığını fark etti.

Yalıya girince soygun olduğunu anlayan güvenlik görevlisi kasaların açılmış, evrakların ortalığa saçılmış olduğunu belirtti. Durumu holdingin İranlı patronu Nadir Eromi’ye bildirdi. Yalıya hızla polis çağrıldı.

2 SAATTE 5 KASA PATLATTILAR

Eromi “Sattığımız gayrimenkul paralarının bir kısmını bankadan çekerek merkezdeki çelik kasalarda muhafaza ediyorduk. 5 kasa vardı, kasalar açılmış; içlerindeki 3 milyon dolar, 1 milyon Euro, 50 bin dolar, 10 bin 854 dolar, 70 bin 700 TL ve çok sayıda altın ve ziynet eşyası çalınmış” dedi ve durumu polise anlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Polisin tespitlerine göre 9 Haziran gecesi 01.58’de yalıya gelen sahte plakalı bir panelvanı Ahmet Yıldız’ın içeri aldığı tespit edildi. Araçtan üç kişinin indiği ve aracın oradan ayrıldığı kaydedildi. Yalıya giren bu maskeli kişilerin yanlarında getirdikleri özel matkaplarla 5 kasayı açtıkları görüldü. Yanlarındaki çanta ile valizlere paraları ve bol miktarda altından oluşan ziyneti doldurdukları aktarıldı. 04.05’te soygunun bittiği ve aracın geri geldiği görüldü. Güvenlik görevlisi Ahmet’in de aralarındaki 5 kişinin yalıdan çantalar dolusu para ve altın ile ayrıldığı aktarıldı.

ÖNCE İTİRAF EDİP SONRA İNKÂR ETTİ

Polis aracın yurtdışından getirildiğini plakasının defalarca değiştirildiğini İfade etti. Araç Pendik’te bulunurken içindeki parmak izleri tespit edildi. Kamera kayıtları ve diğer ipuçlarını takip eden polis bir gün sonra önce Mehmet Şaşmaz’ı ardından da Aytekin Aydın’ı yakaladığını kaydetti. Polis memuru olduğu anlaşılan Mehmet Şaşmaz’ın soygunu Berat Çalışkan ve Yasin Bayazit ile yaptıklarını dile getirdiği aktarıldı. Ancak yazılı ifadesinde bu anlattıklarını inkâr eden Şaşmaz’ın kullandığı araçtaki valizde 680 bin dolar ve 200 bin Euro bulunduğu kaydedildi. Diğer valizde de 380 kolye ucu, 12 bin dolar ve bin lira bulunduğu belirtildi. Evinde yakalanan Berat Çalışkan da ise 4 bin 400 dolar ve 9 bin lira bulunduğu aktarıldı. Soygun planının da aylar önce Unkapanı’ndaki bir pilavcıda hazırlandığı anlaşıldı. Şaşmaz’ın soygundan sonra kendisine yardım eden birine de banka borçlarına ödemesi için 6 bin dolar verdiği belirlendi.

8 KİŞİYE 3 SUÇTAN DAVA AÇILDI

Savcılık soygunu yapan ve yardım eden 8 kişiye dava açarak “hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Holdingin patronu Nadir Eromi kasalardan 2 milyon Euro ve 1 milyon dolar çalındığını söyledi. 145 milyonu bulan bu miktarın sadece 30 milyon lirasının bulunduğu kaydedildi. Geri kalan 115 milyon ve miktarı tam olarak bilinmeyen altınların hâlâ kayıp olduğu aktarıldı.

GÜVENLİK AHMET ‘BENİ KURBAN ETTİLER’ DEDİ

Kayıplara karışan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ve ona yardım eden arkadaşı Serdar Canpolat ise geçen ay yakalandı. Ahmet Yıldız ifadesinde soyguna karışmadığını iddia ederek “Beni kurban ettiler. Yalıya klimacı olarak geldiler. ‘Patronu arama, gizli arama yapılacak’ dediler. Sonra merak edip içeri girdiğimde kasalar paramparça olmuştu. Beni de araca bindirerek zorla Bağcılar’a götürdüler” dedi.