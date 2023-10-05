Meme estetiğinde merak ediler

Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem Karadağ Sarı meme estetiği hakkında en çok sorulan 6 soruyu yanıtladı Ve çok önemli bilgiler vererek uyarılarda bulundu...

KAYNAK: İHA
Meme estetiğinde merak ediler

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem Karadağ Sarı “Pandemide kişilerin vücudunda beğenmediği alanlarda değişiklik yapma isteği meme estetiğine de ilgiyi oldukça artırdı. Ancak başarılı bir estetik için, operasyon öncesinde akıllardaki tüm soruların Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanına sorulması ve hasta ve hekimin mutlaka pek çok detayı birlikte konuşarak planlaması gerekmektedir” diyor.

MEME DİKLEŞTİRME OPERASYONU SONRASI GÖĞÜSLERİM TEKRAR SARKAR MI?

Eskisi kadar olmasa da zamanla biraz sarkma olur. Sarkmanın derecesini ise kişinin cilt yapısındaki ve dokularındaki esneklik ve tabi yapılan cerrahi operasyon belirler. Meme dikleştirme ameliyatı sonrası hasta hamile kalıp bebek emzirirse sarkma olması kaçınılmazdır. Bu nedenle meme dikleştirme estetiğini doğum planlamaları tamamıyle bittikten sonra yaptırmak çok daha sağlıklı olacaktır. Meme büyütme estetiği sonrası spora ne zaman başlayabilirim? Eğer implant kas altına yerleştirilmişse bu durumda göğüs kaslarını çalıştıran spor aktivitelerine en az 2 ay sonra başlamak gerekir ama kas üstü protez yerleştirilmişse o zaman 1 ay sonra çok zorlamayacak şekilde spora başlanabilir. Sporcularda bu nedenle meme implantı kas altına yerleştirilmemelidir. Yürüyüş tarzı, operasyon alanı olan bölgeyi zorlamayacak aktivitelere ise ameliyattan 1 hafta sonra rahatlıkla başlanabilir.

MEME BÜYÜTME SONRASI EMZİRMEYE NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

Meme büyütme ameliyatı doğru ellerde yapılırsa annenin emzirmesini etkileyecek bir durum oluşmaz. Ama şu hususu ayırt etmek önemli; memeye herhangi bir ameliyat uygulaması olmayan kişilerde dahi emzirememe, sütün gelmemesi ya da az gelmesi durumu görülebiliyor. Dolayısı ile hasta ameliyat öncesinde emzirme tecrübesi henüz yaşamamışsa ve ameliyat olduktan sonraki dönemde bebek sahibi olup emzirmede problem yaşıyorsa bunu ameliyata bağlamak doğru olmaz. Meme küçültme ameliyatı sonrası sırt ve boyun ağrısı şikayetim geçer mi? Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem Karadağ Sarı “Meme küçültme ameliyatları estetik ameliyatların da ötesinde kişinin sağlık problemlerini ciddi oranda ortadan kaldıran ameliyatlardır. Meme büyüklüğüne bağlı hastalarda kamburlaşma (omurga yapısında bozulma), omuzlarda, boyunda, sırtta ağrı, omuzda derin sütyen izi, meme altlarında terlemeye bağlı hijyen problemleri görülmektedir. Meme küçültme ameliyatı ile meme volümü olabildiğince küçültülerek ve aynı zamanda sarkan meme dikleştirilerek hastaya hem fizyolojik rahatlama hem de güzel estetik bir görünüm kazandırılır” diyor.

SİLİKONLA MEME BÜYÜTME AMELİYATI YAPTIRDIM, SİLİKONLAR ÖMÜR BOYU KALIR MI?

Silikonlar çoğunlukla ömür boyu kalmasına rağmen bazı durumlarda değiştirilebilir. Örneğin; bazı hastalarda zamanla silikon çevresinde vücudun ürettiği ‘kapsül’ denilen ince bir zar oluşur. Bazen bu zar meme protezini sımsıkı şekilde sararsa hastada ağrıya ve şekil bozukluğuna yol açar ki bu durumda zara müdahele etmek gerekir. Gerekli görülürse aynı seansta protez de değiştirilebilir.

“Arkadaşımınkini çok beğendim, bende de aynısı olur mu?”

Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem Karadağ Sarı “Meme estetiği için başvuran hastalarda ‘arkadaşımınkini çok beğendim, bende de aynısı olur mu?’ gibi isteklerle sık karşılaşıyoruz. Ya da fotoğraf getirerek ‘ben de bu şekilde olmasını istiyorum’ deniliyor. Ama ne yazık her bir bireyin vücut yapısı, dokusu, yara iyileşme potansiyeli ve çevresel faktörler nedeniyle ameliyata verdiği cevabı farklıdır. Aynı işlemi iki kişiye uygulamanıza rağmen aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. Birey özgün olmalı, birilerine benzemeye çalışmamalı, kendine en uygun olanı hekimle birlikte planlamalıdır” diyor.

İHA

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