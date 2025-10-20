YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan program kapsamında meme kanseri farkındalığı ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Pelitözü ve Kayıboyu mahallesi sakinlerine yönelik gerçekleştirilen programlarda İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından birçok konuda bilgiler aktarıldı.

Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında verilen eğitimlerde erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesi yöntemleri ve düzenli sağlık kontrollerinin yaşam kurtarıcı etkileri hakkında bilgiler verildi.

Program kapsamında ayrıca eğitime katılan kadınlar Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ağırlanarak, ücretsiz testler yapıldı.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri koordinasyonunda verilen eğitimlerden duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve görevlilere teşekkür etti.