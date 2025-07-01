Meme kanseri sonrası yeni bir başlangıcı uzmanlar anlattı

Kadınların Özgüvenine ve Yaşam Kalitesine Güçlü Bir DokunuşMeme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olarak her yıl milyonlarca kadının hayatını etkiledi.

Tedavi sürecinde memenin alınması (mastektomi), yalnızca fiziksel bir kayıp değil, aynı zamanda derin duygusal yaralar bırakabiliyor. Ancak, plastik cerrahi alanındaki yenilikler sayesinde yeniden meme oluşturma (meme rekonstrüksiyonu) ameliyatları, kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak toparlanmasına olanak sağladı.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu yöntemin kadınların özgüvenini yeniden inşa ederek yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, meme rekonstrüksiyonunun, kanser sonrası iyileşme sürecinde kadınlar için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı:

“Meme kaybı, kadınlar için yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal olarak yıkıcı bir deneyim. Yeniden meme oluşturma ameliyatları, hastalarımızın sosyal yaşama yeniden adapte olmalarını sağlıyor, özgüvenlerini geri kazandırıyor ve onları kıyafetlerini güvenle taşıyabilecekleri bir ruh haline kavuşturuyor. Bu, plastik cerrahinin en yüz güldürücü işlemlerinden biri.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Meme rekonstrüksiyonunun yaşam kalitesine etkisi, son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel çalışma ile desteklendi.

Örneğin, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery dergisinde yayımlanan bir çalışma, meme rekonstrüksiyonu geçiren kadınların depresyon ve anksiyete belirtilerinde önemli bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, bu ameliyatların kadınların beden algısını iyileştirdiğini ve sosyal ilişkilerinde daha olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olduğunu gösterdi. Ayrıca, Annals of Surgical Oncology dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, rekonstrüksiyon sonrası kadınların cinsel sağlık ve partner ilişkilerinde daha yüksek memnuniyet bildirdiğini belirtti.

Uluslararası alanda önde gelen plastik cerrahlardan biri olan ABD’li Dr. Andrea Pusic, meme rekonstrüksiyonunun psikolojik faydalarını vurguladı:

“Hastalarımız, meme rekonstrüksiyonu sonrası kendilerini ‘tam’ hissettiklerini söylüyor. Bu işlem, sadece estetik bir düzeltme değil, aynı zamanda kadınların kendilerine olan saygılarını ve yaşam enerjilerini geri kazanmalarına yardımcı olan bir süreç.”

Pusic’in liderliğinde geliştirilen BREAST-Q anketi, meme rekonstrüksiyonu sonrası hasta memnuniyetini ölçmek için dünya çapında kullanılan standart bir araç haline geldi ve bu yöntemin yaşam kalitesine katkısını bilimsel olarak belgeledi.

Meme rekonstrüksiyonu, mastektomi sonrası memenin yeniden inşa edilmesi için uygulanan bir cerrahi yöntem. Bu işlem, hastanın kendi dokularından (örneğin karın veya sırt bölgesinden alınan dokular) ya da silikon implantlar kullanılarak gerçekleştirilebiliyor.

Uzmanlar, yöntemin seçiminde hastanın genel sağlık durumu, cerrahın deneyimi ve hastayla yapılan detaylı görüşmelerin belirleyici olduğunu ifade etti:

“Örneğin, hafif göbeği olan bir hastada karın dokusunu kullanarak meme oluştururken aynı anda karın germe işlemi de yapabiliyoruz. Bu, hem estetik hem de fonksiyonel bir kazanım sağlıyor.”

Meme rekonstrüksiyonu, erken evre meme kanseri teşhisi konulan hastalarda eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından da uygulanabildi.

İngiltere’deki Guy’s and St Thomas’ Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Jian Farhadi, eş zamanlı rekonstrüksiyonun avantajlarını şöyle açıkladı:

“Meme alınırken aynı seansta rekonstrüksiyon yapmak, hastanın psikolojik yükünü hafifletiyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Ayrıca, deri koruyucu mastektomi teknikleri sayesinde estetik sonuçlar çok daha doğal oluyor.”

Meme rekonstrüksiyonu, yaş sınırı olmaksızın her meme kanseri hastasına uygulanabiliyor.

Uzmanlar, genç yaştaki hastalarda bile bu yöntemin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti:

“20 yaşında meme kanseri nadir görülse de, böyle bir durumda rekonstrüksiyon yapılabiliyor. Ayrıca, BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu taşıyan ve ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan kadınlara koruyucu mastektomi sonrası rekonstrüksiyon öneriyoruz. Bu, kanser riskini azaltırken yaşam kalitesini koruyor.”

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) verilerine göre, meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, 2,3 milyon yeni vaka tespit edildi.

Türkiye’de ise her 10 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşılaşıyor. Bu tablo, erken teşhis ve tedavi sonrası rekonstrüksiyonun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.