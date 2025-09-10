Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Kaynak: İHA
Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Körfez Belediyesi, personeline yönelik meme kanseri erken tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilinç oluşturmak amacıyla seminer düzenledi. Meme kanserinin tüm aşamalarının ele alındığı etkinlikte özellikle erken teşhisin önemi vurgulandı.

Körfez Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan seminere KETEM Sorumlu Hekimi Nihal Kurnaz katıldı. Kurnaz, katılımcılara kanser türleri, erken teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. İnsan modeli üzerinde uygulamalı anlatımlar yapılan eğitimde, personele kendi kendine muayene teknikleri gösterildi.
Seminerde konuşan Nihal Kurnaz, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her ay aynı gün elinizle kendi muayenenizi yapmalısınız. Memede elinize gelen her kitle kanser olduğunuz anlamına gelmez ama mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. Erken tanı, tedavi sürecinde en büyük avantajdır"

Son Haberler
Bir gün sağlıklı görünürken ertesi gün kalp krizi geçirebilirsiniz
Bir gün sağlıklı görünürken ertesi gün kalp krizi geçirebilirsiniz
Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
10 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
10 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin ve Yemen, İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırısını kınadı
Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin ve Yemen, İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırısını kınadı