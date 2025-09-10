Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Körfez Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan seminere KETEM Sorumlu Hekimi Nihal Kurnaz katıldı. Kurnaz, katılımcılara kanser türleri, erken teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. İnsan modeli üzerinde uygulamalı anlatımlar yapılan eğitimde, personele kendi kendine muayene teknikleri gösterildi.

Seminerde konuşan Nihal Kurnaz, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her ay aynı gün elinizle kendi muayenenizi yapmalısınız. Memede elinize gelen her kitle kanser olduğunuz anlamına gelmez ama mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. Erken tanı, tedavi sürecinde en büyük avantajdır"