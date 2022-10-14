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Meme kanserine dikkat çekmek için anlamlı hareket

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli hekimler, Meme Kanseri Ayı dolayısıyla farkındalık oluşturmak için pembe balon uçurması dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:59
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Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular

Meme kanserine dikkat çekmek için anlamlı hareket
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İHA’nın haberine göre; Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde düzenlenen farkındalık etkinliğine Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ve hastanede görevli doktor ve personel katıldı.

Doktorlar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla gökyüzüne pembe balonlar bırakarak, daha sonra hastanenin konferans salonunda geçti.

“ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ İLE TAMAMEN BU HASTALIKTAN KURTULMAK MÜMKÜN”

Burada bir konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay şu ifadeleri kullandı:

“Meme kanseri önemli bir kanserdir. Kadınlarda görülen en çoğunluğu, yüzde 30’u meme kanseri oluşturuyor. Günümüzde 8 kadından 1'inde bu kanser görülmekte. Kadın olmak başlı başına risk faktörü. Erkeklerde de görülüyor ancak 100 kadına karşı 1 erkekte görülebiliyor. Erken teşhis ve tedavi ile tamamen bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Diğer bazı kanserler için bunu söylememiz mümkün değil ama meme kanseri için bunu söyleyebiliriz. Dünyada 3 dakikada bir 1 kadına meme kanseri teşhisi konuluyor ve 11 dakikada bir 1 kadın meme kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor.”

“ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”

“Her yıl yüzde 1-2’lik artış gösteriyor. Türkiye’de 2015 yılı verilerine göre her yıl 17-25 bin arası meme kanseri tanısı alan hasta mevcut. Kadınsak bu kansere yakalanma riskimiz var. Kendi kendine meme muayenesi önemli, 20 yaşından sonra her kadının mutlaka ayda bir kere göğüslerini muayene etmesi lazım. 20-40 yaş arasında 3 yılda bir, sonrasında da yılda 1 kez doktora başvurmaları lazım. Mamografi tarama önemli, erken teşhis edilirse yüzde 98 oranında kurtulma şansı var. Kadınlarımız korkmasınlar, biyopsilerden korkmasınlar. Erken teşhis önemli”

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