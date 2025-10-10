Meme kanserine karşı koruyucu bir güç olarak gösterilen Akdeniz tipi diyet, uluslararası bilim insanlarının odak noktası oldu.

Çeşitli büyük ölçekli çalışmalar, bu beslenme modeline yüksek düzeyde uyum sağlayan kadınların, özellikle postmenopozal (menopoz sonrası) dönemde, meme kanseri gelişme riskinin belirgin bir şekilde azaldığını ortaya koydu.

Örneğin, İspanya'da yürütülen ve uluslararası alanda büyük yankı uyandıran PREDIMED çalışması, Akdeniz diyetini takip eden ve bunu yüksek miktarda sızma zeytinyağı ile destekleyen kadınların, düşük yağlı diyet uygulayan kontrol grubuna göre meme kanseri riskinde yüzde 62'ye varan bir düşüş gözlemlediğini bildirdi. Bu çarpıcı sonuç, diyetin gücünü bir kez daha kanıtladı.

Hollanda'daki araştırmacılardan Dr. Piet van den Brandt ve ekibi, Akdeniz diyetine uyumun özellikle östrojen reseptörü negatif (ER-) meme kanseri tipinde, yani hormon tedavisine yanıt vermeyen ve tedavisi zor olan türde, daha güçlü bir koruma sağladığını ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİ KİLİT ROL OYNUYOR

Konuyla ilgili görüş bildiren yabancı uzmanlar, Akdeniz diyetinin ana bileşenlerinin kansere karşı kalkan oluşturduğunu belirtti.

Harvard Tıp Okulu'ndan onkolog Dr. Erica Mayer, "Henüz kesin olarak bir gıdanın kanseri önlediğini iddia edemeyiz. Ancak, Akdeniz diyetinin içerdiği yüksek düzeydeki antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikler, kronik iltihaplanma ve oksidatif stres gibi kanser gelişimindeki temel faktörleri bastırabilir" diye konuştu.

Dr. Mayer, bu diyetin sadece kalp sağlığı için değil, genel kanser önleme stratejisi içinde de önemli bir yere sahip olduğunu ekledi.

Birleşik Krallık merkezli Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) kıdemli klinik danışmanı Prof. Arnie Purushotham ise, "Mevcut kanıtlar, Akdeniz diyetinin koruyucu bir etki potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Özellikle zeytinyağında bulunan polifenollerin, hücre düzeyinde tümör gelişimini baskılayıcı etkileri olduğunu biliyoruz" ifade etti.

AKDENİZ DİYETİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

Bilim insanları ve beslenme uzmanları, meme kanseri riskini azaltmak isteyen kadınlara, Akdeniz tipi beslenme düzenini yaşam biçimi haline getirmeyi önerdi.

Bu beslenme şeklinin temelleri şunlar:

Bol miktarda meyve, sebze, baklagil ve tam tahıl tüketimi.

Temel yağ kaynağı olarak sızma zeytinyağı kullanımı.

Orta düzeyde balık ve kümes hayvanı eti tüketimi.

Kırmızı et, işlenmiş gıdalar ve şekerli içeceklerin sınırlandırılması.