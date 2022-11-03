Meme kanserine karşı dijital seferberlik

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu öncülüğünde Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Meme Kanseri Konseyi üyesi doktorlar, Avrupa Birliği Sivil Girişim Projesi kapsamında bir araya geldi.

Radyoloji uzmanları Prof. Ayşenur Oktay, Prof. Işıl Bilgen, Dr. Özge Aslan, patoloji uzmanları Prof. Osman Zekioğlu, Prof. Necmettin Özdemir, Dr. Gürdeniz Serin, genel cerrahi uzmanları Prof. Murat Kapkaç, Prof. Yiğit Özer Tiftikçioğlu, Doç. Dr. Levent Yeniay, Dr. Berk Göktepe, tıbbi genetik uzmanı Aslı Ece Solmaz, aile planlaması ve infertilite uzmanı Dr. Gülnaz Şahin, medikal onkoloji uzmanları Prof. Erhan Göker, Doç. Dr. Burcu Çakar, Dr. Pınar Gürsoy ile radyasyon onkolojisi uzmanları Prof. Dr. Zeynep Özsaran, Prof. Senem Alanyalı ile Prof. Ayfer Haydaroğlu, meme kanseri hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı.

"Meme kanseri nedir?, Meme kanseri genetik ile ilişkili midir?, Meme kanseri belirtileri nelerdir?, Meme muayenesi nasıl yapılır?, Hedefe yönelik akıllı ilaçlar nelerdir? sorularını yanıtlayan uzmanlar, dijital kitaba dönüştürdükleri çalışmayı "www.memekanseribilgihatti.org" adlı internet sitesine etiketledi.

Katılımcı doktorlardan bazılarının stüdyoya girerek hazırladığı bilgilendirici videolar da sosyal paylaşım platformlarından yayına verildi. Sitede, kullanıcıların merak ettiği konuları doktorlara sorabilecekleri bir bölüm de yer aldı. Prof. Ayfer Haydaroğlu, meme kanseri bilgi hattı projesi ile amaçlarının hastalığa ilişkin güncel bilgileri vatandaşlara ulaştırmak olduğunu açıkladı.

Prof. Haydaroğlu, tıptaki güncel gelişmelere ilişkin bilginin de web sitesinde yer alacağını belirterek, "Hedef kitlemiz 40 yaş üstü meme kanseri tehlikesi taşıyan kadınlarımız. Her kadın meme kanseri adayıdır ve giderek genç yaşlarda meme kanseri görülüyor. Örneğin 8 kadında 1 meme kanseri görülürken artık 40 ila 50 yaş arası 6 kadında 1 görülüyor. Bu çok sık bir rakamdır.” şeklinde konuştu.

Haydaroğlu, sözlerine şunları ekledi:

"Meme kanseri giderek artan bir kanser türü ama meme kanseri ölümlerine baktığımızda artış o kadar bariz değil. Maalesef bu ülkesine göre değişiyor. Yani gelişmiş ülkelerde ve muntazam meme kanseri taraması yapılan ülkelerde meme kanseri erken yakalandığı için sağ kalımlar çok daha fazla oluyor, iyi sonuçlar alınıyor. Ama daha az gelişmiş ülkelerde, meme kanseri taramaları ihmal edilen ülkelerde daha öldürücü olmaya devam ediyor. Meme kanserinin öldürücülüğü vardır ama son derece azalmıştır, çünkü erken yakalanabiliyor. Kansere bağlı ölümlerin azalmasında taramaların rolü 3'te 2, tedavilerin rolü 3'te 1... Hastaların meme kanserinin farkındalığını bilerek erken başvurduğu durumlarda yapabildiklerimiz çok daha fazla.”