Meme kanserine karşı kendini kontrol etme yöntemleri! Uzmanlardan hayat kurtan açıklamalar

Amerikan Kanser Derneği'nden Dr. Karen L. Smith, meme kanserinde erken teşhisin önemini şu sözlerle açıklıyor:

"Kendi kendine meme muayenesi, kadınların vücutlarındaki değişiklikleri erken fark etmelerini sağlar. Bu, kanserin ilerlemeden önce tespit edilmesine ve tedavi sürecinin daha başarılı olmasına olanak tanır."

Londra King’s College Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Elizabeth Brown ise şu değerlendirmede bulunuyor:

"Kadınların düzenli olarak kendi meme muayenelerini yapmaları, yalnızca erken teşhis için değil, aynı zamanda farkındalık yaratmak için de kritik bir adımdır. Bu, kadınların sağlıklarını kontrol altına almalarına yardımcı olur."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: KENDİNİ KONTROL ETMENİN ETKİLERİ

Cancer Prevention Research dergisindeki bir araştırma, düzenli muayenenin, meme kanseri farkındalığını artırarak kadınların doktora başvurma sürecini hızlandırdığını ortaya koymakta.

Journal of Clinical Oncology'da yayımlanan bir çalışma, kendi kendine meme muayenesi yapan kadınların, meme kanserini erken evrede fark etme oranının %30 daha yüksek olduğunu göstermekte.

The Lancet Oncology'de yayımlanan bir inceleme, kendi kendine yapılan muayenenin, özellikle 40 yaş altı kadınlarda erken teşhis için etkili bir yöntem olduğunu vurgulamakta.

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

1. Ayna Karşısında Gözle Kontrol: Memede asimetri, çukurlaşma, kızarıklık veya anormal bir görüntü olup olmadığını kontrol edin.

2. Elle Muayene: Dairesel hareketlerle meme dokusunu kontrol ederek sertlik, kitle veya anormal bir değişiklik olup olmadığını hissedin.

3. Koltuk Altı Kontrolü: Koltuk altı bölgesinde şişlik veya hassasiyet olup olmadığını kontrol edin.

4. Düzenli Zamanlama: Muayeneyi her ay aynı dönemde, tercihen regl bitiminden sonra yapın.

5. Şüpheli Durumlarda Doktora Başvuru: Herhangi bir değişiklik fark ederseniz, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurun.

ERKEN TEŞHİS İÇİN DİĞER ÖNERİLER

1. Mamografi ve Ultrason: 40 yaş üstü kadınlar için düzenli mamografi taramaları önerilmektedir. 40 yaş altı kadınlar için ise ultrason gibi yöntemler tercih edilebilir.

2. Sağlıklı Yaşam Tarzı: Düşük yağlı, meyve ve sebze açısından zengin bir diyet, meme kanseri riskini azaltabilir.

3. Aile Geçmişi ve Genetik Testler: Ailede meme kanseri öyküsü olan kadınlar, genetik testlerle risklerini değerlendirebilir.

4. Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser riskini azaltabilir.

SAĞLIK İÇİN BİLİNÇLİ ADIMLAR

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kendi kendine meme muayenesinin meme kanserine karşı farkındalık oluşturmada ve erken teşhis sağlamada etkili bir yöntem olduğunu göstermekte.

Kadınların kendi vücutlarını tanımaları ve düzenli kontrolleri ihmal etmemeleri, sağlıklarını korumada önemli bir adım.

Erken teşhis, yalnızca tedavi sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitesini de artırır.