Meme kanseri vakalarının tüm dünyada artış eğilimi gösterdiği bu dönemde, uluslararası uzmanlar beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kanser araştırmaları alanında önde gelen isimler, özellikle antioksidanlar açısından zengin, kırmızı ve mor tonlardaki gıdaların düzenli olarak tüketilmesini teşvik eden bir "pembe tüketim" yaklaşımını önerdi.

BİLİMSEL VERİLER BESLENME FAKTÖRÜNÜ İŞARET ETTİ

Uzun yıllardır meme kanseri üzerine çalışmalar gerçekleştiren bilim insanları, diyet ve kanser riski arasındaki güçlü ilişkiyi destekleyen bulgular elde etti.

Örneğin, Avrupa'da gerçekleştirilen ve beslenme alışkanlıklarını inceleyen geniş kapsamlı bir kohort çalışma olan EPIC (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)’ın sonuçları, yüksek glisemik indeksli (GI) ve glisemik yüklü (GY) gıdaların meme kanseri riskini artırabildiğini gösterdi. Bu durum, insülin ve insülin benzeri büyüme faktörlerinin (IGF-1) meme hücrelerinin çoğalması üzerindeki potansiyel etkisine dayandırıldı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden tanınmış kanser araştırmacısı Dr. William Li, beslenmenin kanserle mücadeledeki kilit rolünü defalarca vurguladı. Dr. Li, özellikle "angiogenez" adı verilen, tümörlere kan damarı tedariki sağlayan süreci durduran veya yavaşlatan gıdaların önemini açıkladı.

Yaban mersini, çilek, nar gibi "pembe" spektrumdaki gıdaların, bu damarlanmayı engelleme potansiyelini taşıyan güçlü biyoaktif bileşenler içerdiğini ifade etti.

KIRMIZI VE MOR GIDALARA VURGU

Amerika Birleşik Devletleri'nde meme kanseri alanının önde gelen isimlerinden olan ve kendi adını taşıyan bir vakfı bulunan cerrah Dr. Susan Love da, sağlıklı bir diyetin sadece tedavinin değil, önlemenin de önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Dr. Love, sebze ve meyve tüketiminin artırılmasını ve özellikle işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını savundu.

İngiltere'deki Imperial College London'da Kanser Epidemiyolojisi ve Önleme alanında önemli araştırmalara imza atan Prof. Elio Riboli, özellikle alkol tüketimi ile meme kanseri arasındaki ilişkinin birçok çalışma ile desteklendiğini ve bu durumun risk faktörünü yükselttiğini dile getirdi.

Prof. Riboli, dengeli ve bitkisel bazlı beslenmenin, kanser riskini azaltmada en etkili stratejilerden biri olduğunu ifade etti.

Uzmanların ortak kanaati, "pembe tüketim" olarak nitelendirilen antioksidan ve lif yönünden zengin meyve ve sebzelerin, vücudu serbest radikallere karşı koruduğu ve iltihaplanmayı azalttığı yönünde birleşti.

Tüketimi tavsiye edilen bu gıdalar arasında; domates, pembe greyfurt, çilek, böğürtlen, mor lahana ve nar gibi ürünler yer aldı. Bu tür beslenme alışkanlıklarının, sadece meme kanseri değil, genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler meydana getirdiği kaydedildi.