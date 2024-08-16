Memecoin’lerin %97’si işlevsiz kaldı

Kripto para piyasasının önde gelenleri arasında yer alan Bitcoin, Ethereum, Solana gibi dijital varlıklarda yaşanan dalgalanma dönemlerinden birini geride bırakırken, piyasada memecoin’lerin yükselişi de dikkat çekti. Öte yandan kripto para birimlerinin en dinamik temalarından biri olan ve 2024’ün ilk yarısında en çok kazandıran dijital varlıklar arasında başı çeken memecoin’lere dair yeni bir rapor, bu kripto para projelerinin %97’sinin varlığının çoktan sona erdiğini ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Piyasanın belirsizlikten etkilendiği ve yön aradığı dönemlerde, yatırımcılar kısa vadeli fırsatları değerlendirmek için memecoin’lere yöneliyor. Piyasanın önde gelen kripto paraları hareketsiz kalırken memecoin’ler kısa zaman dilimlerinde çok yüksek işlem hacimleri yakalayabiliyor. Ancak bu kripto para birimlerine karşı çok dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

5 YENİ YATIRIMCIDAN ÜÇÜ MEMECOİN’LERİ VAZGEÇİLMEZ GÖRÜYOR

Memecoin’in Durumu 2024 başlıklı raporda, 5 yatırımcıdan üçünün memecoin’leri kısa vadeli yatırım fırsatı olarak değerlendirdiği de belirtildi. Memecoin’lerin daha geniş ölçekte benimsenen kripto para birimlerine kıyasla daha riskli ve dalgalı varlıklar olduğunu belirten Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Aynı raporda, 3 yatırımcıdan birinin memecoin dolandırıcılığından muzdarip olduğu da görülüyor. Bu projeler çok küçük fiyatlarla piyasaya sürüldüğü için daha çok kişiye erişebiliyor. Öte yandan memecoin’ler güncel olaylardan ilhamla da geliştirilip Pump.fun gibi araçlarla piyasaya sürülebiliyor. Kripto fenomenleri aracılığıyla yayılan memecoin’ler çok kısa sürede yüksek hacimlere ulaşıyor ve iki-üç haneli fiyat artışları yaşıyor. Olayın etkisi geçtiğinde ve projenin popülaritesi azaldığında, düşüşler de yükselişler kadar sert oluyor. Özellikle yeni projelere yatırım yapan kripto yatırımcılarının memecoin topluluk hesaplarını yakından takip etmeleri, gelişmeleri kaçırmamaları açısından önem taşıyor” diye konuştu.

HER AY 2 BİNDEN FAZLA MEMECOİN PROJESİ SONA ERİYOR

Bugüne kadar incelenen piyasa verilerinin memecoin'lerin ortalama yaşam süresinin 1 yıl olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Her ay 2 binden fazla memecoin projesi sona eriyor. Bu da oldukça çarpıcı bir veri. Özellikle Solana gibi zincirlerin olanak tanıdığı teknolojiler, memecoin geliştirmeyi de kolaylaştırıyor. Bu da piyasaya sürülen memecoin projesi sayısını artırıyor. Ancak geliştirici aktivitesinin yavaşlaması, topluluğun ilgisinin ortadan kaybolması ve kâr eden yatırımcıların projeden uzaklaşması, memecoin’lerin sonunu getiriyor. Pompalama ve boşaltma olarak anılan dolandırıcılık yöntemine de memecoin’lerde çok sık rastlanıyor. Özellikle Iggy Azalea, Caitlyn Jenner gibi ünlü isimlerin de bu alana girmesi, memecoin’lerin popülaritesini destekledi. Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin ise memecoin’lerin kamu yararı gözeten bir hedefi bulunması ve ömrünün en az 10 yıl olması gerektiğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

“REGÜLASYON VE MERKEZİ BORSALAR YATIRIMCIYI KORUYOR”

Yatırımcıların memecoin'lerin risklerine dair farkındalığa sahip olmalarının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bununla beraber, merkezi borsalara ve regülasyonlara da iş düşüyor. Merkezi borsalar, riskli projeleri listelemekten kaçınarak yatırımcıları koruyabilir. Regülasyonlar da listeleme kriterlerine müdahale ederek hem platformların itibarını destekleyebilir hem de memecoin’lerin mağduriyete sebep olmasının önüne geçebilir. Örneğin Türkiye’de kripto yasasıyla TÜBİTAK, kripto para borsalarının listelemelerde kullanacağı esas ve ilkelerde yer alması gereken asgari teknik kriterler konusunda görüş verebilecek. Bu sayede tüm platformlarda titiz listeleme süreçleri yürütülebilecek. Gate.TR olarak kullanıcılarımıza zengin bir yatırım çeşitliliği sunarken, yatırımcıları riskler hakkında bilgilendiriyor; memecoin temasından en güvenli şekilde yararlanmalarına olanak tanıyoruz.”