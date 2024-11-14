Memecoin'lerin piyasa değeri 120 milyar doları aştı

ABD seçimlerinin galibinin netleştiği günden bu yana kripto para piyasalarına hakim olan çoğunlukla yükseliş eğilimli piyasa koşulları, salı günü TSİ öğle saatlerinde yerini dalgalı koşullara bıraktı. 90 bin dolar seviyelerini zorlayan ve gümüşün piyasa değerini geriden bırakan dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, bir süre 86 bin dolar seviyelerine çekildi. Öte yandan memecoin’ler de son yükseliş döneminde piyasa değerini 120 milyar doların üzerine taşıdı.

Kripto para piyasalarındaki son fiyat hareketliliğine dair değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci dönemini garantilemesi, dolarda güçlenmeyi beraberinde getirirken altın fiyatları kayıp görmeye başladı. Trump’ın kripto dostu yaklaşımı Wall Street’in ve küresel yatırımcıların kripto varlıklara yönelik ilgisini bir üst seviyeye çıkardı. Son yükseliş döngüsünden yalnızca Bitcoin değil, tüm piyasa varlıkları yukarı yönlü hareket etti” dedi.

DOGECOIN’İN AYLIK PERFORMANSI %250’Yİ AŞTI

Genel olarak altcoin rallisinin ve memecoin yükselişinin göstergesi olarak kabul edilen öncü memecoin Dogecoin, Donald Trump'ın kampanyasının en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk'ın sempatisi sayesinde seçim rüzgarının en büyük kazananları arasından biri oldu. 12 Kasım ile saatlerinde Dogecoin’in aylık performansı %250’nin üzerinde seyrederken, 1 Dogecoin’in TL cinsinden fiyatı 13 TL’nin üzerine çıktı.

Son rallide kripto para piyasalarının toplam piyasa değerinin 3 trilyon doları aştığını belirten ve bu döngü için 3,5 trilyon dolarlık bir varsayımda bulunan Emre Yetişkin, “Bu açıdan değerlendirdiğimizde memecoin’lerin piyasadaki hakimiyeti %2,5 seviyesinde. Ralli uzun süreli olur ve altcoin rallisini de beraberinde getirirse, Dogecoin öncülüğünde yaşanan ve SHIB, PEPE, FLOKI, BRETT gibi önde gelen memecoin'lerin de takip ettiği bu yükselişler bir süre daha kalıcı olabilir. Dogecoin'deki büyük canlanma ve Elon Musk'ın açık desteği sektörde büyük bir coşkuya yol açtı ve yatırımcılar, DOGE için 1 dolar hedefine inanmaya başladı. 1 dolara ulaşıp ulaşamayacağını öngörmek spekülasyonun ötesine geçmese de tüm varlıkların tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) yenilediği bu dönemde DOGE’den de yeni ATH başarıları beklemek aşırı iyimserlik olmaz” ifadelerini kullandı.

“HACİMLER BÜYÜDÜKÇE HAREKETLİLİĞİN KAPSAMI DA BÜYÜYOR”

11 Kasım'da yaşanan ve Bitcoin'i 90 bin dolara yaklaştıran son güçlü yükselişin ABD piyasalarının açık olduğu saatlerde görüldüğüne dikkat çeken Emre Yetişkin, “Kripto tabanlı spot yatırım fonları 2024’ün en önemli kripto olaylarından biriydi ve bugün önce Bitcoin ETF’lere, sonra da Ethereum ETF’lere gelen onayın piyasa hareketlerindeki etkisini daha iyi anlıyoruz. Onaylandığı günden bu yana beklendiği gibi bir çıkış yapamayan spot Ethereum ETF’ler dahi 11 Kasım Pazartesi işlemlerinde 296 milyon dolarlık net girişle rekor kırdı. BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'i IBIT yalnızca dün 4,3 milyar dolar ticaret hacmi gördü. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'ın paylaşımına göre ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerdeki varlıkların toplam büyüklüğü 84 milyar dolara ulaştı. Kripto para piyasalarına gerek spot piyasadan, gerek vadeli işlemlerden ve türev ürünlerden, gerek de ETF’ler üzerinden akan miktarın hacmi büyüdükçe spot fiyattaki yükselişler veya geri çekilmeler de o denli büyük oluyor” diye konuştu.

“GERİ ÇEKİLMELERE KARŞI TEMKİNLİ OLUNMALI”

Bireysel yatırımcıların pek çoğunun büyük bir düzeltme olasılığından endişe duyduğunu belirten WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Donald Trump’ın göreve gelmesine henüz haftalar var. Kripto para piyasalarındaki hareketliliğin, bir yandan Trump’ın yeni kabinesine dair isimler netleşirken sürmeye devam edeceğini öngörebiliriz. Bu durumda büyük hacimli işlemler dolayısıyla piyasada geri çekilmelerle karşılaşılabilmesi olası. Kısa dönemli trendin dışında daha temel gelişmelere odaklanmak ve diplerde panik satışı yapmadan geri çekilmeleri alım fırsatına dönüştürmek, izlenebilecek en tutarlı stratejilerden biri olarak öne çıkıyor.

Regülasyonda, kurumsal adaptasyonda gelişmeler göze çarparken Bitcoin’in arzının günden güne azaldığını da biliyoruz. Türkiye'nin en çok indirilen 5 kripto varlık uygulaması arasında yer alan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alan ilk borsalar arasına adını yazdıran WhiteBIT TR olarak kullanıcılarımızı kripto piyasasının yeni fırsatlarıyla buluştururken, gündeme ilişkin gerçek zamanlı değerlendirmelerimizle finansal okuryazarlık açısından da güçlendirmek için çalışıyoruz. Kullanıcılar, piyasa enerjisinin yüksek olduğu bu dönemlerde gerçekten güvendikleri, şeffaf platformlarda işlem yapmasının kritik olduğuna inanıyor ve pazara dahil olmak isteyen tüm yatırımcı adaylarını WhiteBIT TR’ye davet ediyoruz.”