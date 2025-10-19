Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van’ın üretim potansiyelinin her geçen gün arttığını belirterek, "Hedefimiz; Van’ı bölgesel bir üretim üssü haline getirmek, gençlerimize istihdam sağlamak ve ülke ekonomisine katma değer üretmektir" dedi.



Van’ın istihdam ve üretim üssü olarak bilinen Van OSB’de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Sanayi bölgesinin hem altyapı hem de istihdam kapasitesinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Memet Aslan, Van OSB’nin sürekli büyüyen bir üretim ekosistemine sahip olduğunu ifade etti. Aslan, "Organize sanayi bölgemiz hamdolsun gün gittikçe büyümesini, alan genişlemesini ve yeni üretimleri, yeni yatırımları almaya devam ediyor. Bununla birlikle yeni istihdam imkanları da oluşturuyor" dedi.



Aslan, OSB’deki büyümenin sürdürülebilirliği için tüm paydaş kurumların birlikte çalıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Biz OSB yönetimi olarak, müteşebbis heyetimizle beraber, valimizin öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ile uyum içinde çalışıyoruz. Amacımız parsel sayısını artırmak, üretim hatlarını genişletmek ve yeni istihdam alanları oluşturmaktır."



"BEŞ ETAPTA ÜRETİM DEVAM EDİYOR"



Aslan, OSB’nin şu anda beş etapta faaliyet gösterdiğini söyleyerek, son yıllarda önemli genişleme çalışmalarının yapıldığını vurguladı. Son 3-4 sene içerisinde OSB’nin 5. etabında, 180 hektarlık genişleme alanı ve 100 hektarlık tekstil bölgesi olmak üzere 280 hektarlık bir alanda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Aslan, bu kapsamda hem mevcut altyapıların yenilendiğini hem de yeni üretim alanlarının oluşturulduğunu kaydetti. Van OSB’nin altyapısında büyük yenileme çalışmaları yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Aslan, özellikle enerji verimliliğine dikkat çekti. Aslan, "Yıllar içinde aşınan yollarımızı, altyapılarımızı ve elektrik tesisatlarımızı yenileyerek yolumuza devam ediyoruz. Sanayicinin üretiminde en büyük girdi enerji. Biz de enerjinin sürekli ve verimli alınması için ciddi altyapı güçlendirme çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.



"BÖLGEMİZİN YÜZDE 40’I GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÜRETİM YAPIYOR"

Van’ın güneş enerjisi potansiyeline de dikkat çeken Aslan, OSB’de temiz enerji dönüşümünün hızla ilerlediğini vurguladı. Aslan, "İlimiz güneş alma ve güneş kalitesi bakımından Türkiye’nin en iyi bölgelerinden biri. OSB’mizde sanayicilerimizin enerji maliyetlerini düşürmek ve çevresel etkileri azaltmak için güneş enerji sistemleri kurduk. Şu anda bölgemizin yüzde 40’ı güneş enerjisiyle üretim yapıyor" ifadelerini kullandı.



"ENDÜSTRİYEL ARITMA TESİSİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI"

Aslan, OSB’nin fiziki altyapısında kapsamlı yenileme çalışmaları yürütüldüğünü de dile getirerek, şunları söyledi:



"Yollarımız, kanalizasyon ve su hatlarımız Van Büyükşehir Belediyemiz, valiliğimiz ve DAKA’nın katkılarıyla yenileniyor. Ayrıca çevre duyarlılığı kapsamında su ve kanalizasyon hatlarımızı Van Su ve Kanalizasyon İdaresine devrettik. Ayrıca Van OSB’nin çevreye duyarlı büyüme vizyonu kapsamında endüstriyel arıtma tesisi için girişimlerimiz devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle endüstriyel arıtma tesisi için başvurularımızı yaptık. Uygulama projeleri tamamlanmak üzere. Bu tesis sayesinde kimyasal atık ve tekstil boyahanesi gibi ağır sanayi üretim hatlarını OSB’ye kazandırabileceğiz" dedi.



"YENİ 63 HEKTARLIK ALAN ÜRETİME AÇILIYOR"

Van OSB’de yeni yatırım alanlarının da açılacağını müjdeleyen Aslan, "Karma OSB’mizde artık yeni yatırım alamıyoruz. Bu nedenle 63 hektarlık yeni bir alanın altyapı ihalesi temmuz ayında yapıldı. Firma sahada çalışmalara başladı. Altyapı tamamlandıktan sonra bu parseller sisteme yüklenecek ve yatırımcı kabulüne başlanacak. Bu alanda 35-40 yeni sanayi parseli yatırımcılara sunulacak. İlimiz 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Dolayısıyla yatırımcılar için ciddi avantajlar var. Yeni yatırımcıları hem ulusal hem uluslararası düzeyde davet edeceğiz. OSB’miz; altyapıdan enerjiye, eğitimden çevreye kadar her alanda yenileniyor. Hedefimiz; Van’ı bölgesel bir üretim üssü haline getirmek, gençlerimize istihdam sağlamak ve ülke ekonomisine katma değer üretmektir" şeklinde konuştu.