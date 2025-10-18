Yabancı Damat dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle şöhreti yakalayan usta oyuncu ve müzisyen bugün son yolculuğuna uğurlandı.

"İkinci Bahar", "Yabancı Damat", "Bizimkiler", "Doksanlar gibi arkasında birbirinden başarılı projeler bırakan usta oyuncu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

İLK TÖREN HARBİYE'DE

90 yaşında yaşamını yitiren mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için ilk tören bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Törene, Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere sanat camiasından birçok isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

“SADECE BENİM BABAM DEĞİL”

Törende bir konuşma yapan usta oyuncunun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu “Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye’nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı" dedi.

"Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi" diyen Güzelbeyoğlu, bu günde yanında olanlara teşekkür etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Arif Erkin’in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız."

"ÇOK DEĞERLİ BİR USTAYI KAYBETTİK"

Törene katılan Mahsun Kırmızıgül ise, “Ülkemiz için çok değerli bir ustayı kaybettik. Onunla Beyaz Melek, Vezir Parmağı filmlerinde ve Hayat Devam Ediyor dizisinde omuz omuza çalıştık. Arif ağabey, birçok usta oyuncudan farklı olarak duruşuyla, sessizliğiyle kalbinize dokunurdu. O setin ışıkları söndüğünde, içinizde ışık bırakmayı bilen insanlardandı. Unutamazdınız onu; dokunuşuyla, sevgisiyle bize insan olmanın inceliklerini öğretti. Benim çok sevdiğim bir ağabeydi, ustaydı, bilgeydi ve çok fazla ön plana çıkan biri değildi. Sezgileri çok kuvvetliydi. İyi bir ağabey, iyi bir dost, iyi bir babayı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

"15 GÜN ÖNCE ZİYARET ETTİM"

Usta oyuncuyu 15 gün önce ziyaret ettiğini belirten Suna Selen, “Vallahi çok üzgünüz, başka bir şey diyemem. Hepimizin başı sağ olsun. 15 gün evvel ziyaretine gitmiştik, gayet iyiydi. Hala nasıl vefat ettiğini merak ediyorum çünkü gayet iyiydi; her açıdan, zihinsel açıdan da iyiydi. Bastonuyla ayağa kalkabiliyordu. Dolayısıyla biraz şoke oldum ve çok üzüldüm. Benim için beklenmedik bir şey oldu" dedi.

"İYİ BİLİRDİK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Arif ağabeyin ölüm haberini aldım, sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştım ve altına ‘İyi bilirdik’ yazdım. Gerçekten çok ilginç bir şey oldu; birkaç dakika içinde binlerce, yüz binlerce insan paylaştı, beğendi. Belki dijital bir helalleşme diyebileceğimiz bir şey yaşandı. Biliyorsunuz, ölen insanların arkasından iyi konuşmak bizim geleneğimizdir. İslam ahlakı da bunu der, hadislerimizde de geçer. Dolayısıyla biz kim ölürse ölsün, arkasından iyi konuşuruz. Ama Arif abi için bu sadece bir gelenek değildi; gerçekten samimi duygularımızla ‘İyi bilirdik’ dedik. Çünkü o, yaşarken de iyi bir insandı. Şimdi kaybettik. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Varsa hakkınız, helal olsun" ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu törenin ardından cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınan cenaze namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

YABANCI DAMAT OYUNCULARINDAN VEDA PAYLAŞIMLARI

Büyük usta oyuncuyu Yabancı Damat oyuncuları unutmadı. Rol arkadaşları, Güzelbeyoğlu'nun ardından sosyal medya hesaplarında taziye paylaşımlarında bulundular.

"DEDELİĞİN BAKİ KALDI"

Dizide Memik'in oğlu Kahraman'a hayat veren Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında "Mimardı, musikişinastı, oyuncuydu, babamdı, adam gibi adamdı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Yabancı Damat'ın Feride'si Sumru Yavrucuk, usta sanatçıya duygusal bir veda mesajı paylaşarak, "Güzel abim huzurla uyu" dedi.

Dizide rol alan bir diğer isim İlker Aksum, üzüntüsünü, "Ustamız, babamız. Seni unutmayacağız" sözleriyle dile getirirken, dizinin Kadir'i Engin Akyürek ise Güzelbeyoğlu'na, "Güzel insan. Canım Arif abi" ifadeleriyle veda etti.