Memiş altının düşüşe geçeceği tarihi açıkladı. Büyük tüyoyu verdi

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahminde bulundu. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği ons altının 2800-2900 dolar seviyelerine gerileyebileceğini belirten Memiş, altının düşüş tarihini açıklayarak alım fırsatlarının doğabileceğini söyledi. Memiş, uzun vadede ise güçlü bir yükseliş beklentisi olacağını söyledi.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından yatırımcılar yeni yön arayışına girdi. 20 Mart’ta ons altın 3 bin 57 dolar ile tarihi zirvesini gördü, ardından 3 bin 28 dolara geriledi. Gram altın ise 3 bin 755 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, kısa vadede bir düzeltme süreci yaşanabileceğini ifade ediyor.

NİSAN AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Altın ve para uzmanı İslam Memiş, CNN Türk’e yaptığı açıklamada altın almayı düşünenler için önemli bir öngörüde bulundu. Gram altının geçtiğimiz haftalarda 4040 TL’ye kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, piyasa tedbirleri sonrası fiyatların gerilediğini belirtti. "Nisan ayında altın almak isteyenler için uygun seviyeler görülebilir" diyerek yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı.

Memiş, ons altının mevcut fiyatlamasında köpük etkisi olduğunu ve teknik bir düzeltme sürecine girilebileceğini ifade etti. "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 13 getiri sağlayan ons altında, 2800-2900 dolar seviyelerine gerileme ihtimali bulunuyor" dedi. Kısa vadeli bu düşüşlerin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

KRİTİK SÜREÇ

Memiş, özellikle düğün hazırlığında olanlar ve altın borcu bulunanlar için bu geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabileceğini vurguladı. "Bu tür düşüşler her zaman uzun vadeli kazanç sağlama imkânı sunar" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında kısa vadeli gerilemelerin ardından uzun vadeli yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, yılın ikinci yarısında ons altının 3200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Gram altında ise 4000-4500 TL bandının hedef olarak belirlendiğini söyledi.