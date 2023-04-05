﻿Muharrem İnce, Anıtkabir’de

İnce ve partilileri, Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüdü ve saygı duruşunda bulundu.
Ayrıca, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu sözleri yazdı: "Ey Büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasınıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyet'i, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."
İnce, Anıtkabir ziyaretine dair görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.
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