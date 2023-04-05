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Muharrem İnce, Anıtkabir’de

 Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partilileriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:17
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Muharrem İnce, Anıtkabir’de
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İnce ve partilileri, Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüdü ve saygı duruşunda bulundu.

Ayrıca, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu sözleri yazdı: "Ey Büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasınıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyet'i, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."

İnce, Anıtkabir ziyaretine dair görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

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