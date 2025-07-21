Memleket Partisi "kapanma" gündemi ile toplandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Memleket Partisi "kapanma" gündemi ile toplandı

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. Parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

Memleket Partisi "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayını topladı. Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

"Kapanma" gündemiyle toplanan olağanüstü kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.

"CHP ALTINDA BİRLEŞEREK ETMELİYİZ"

Memleket Partisi Genel Sekreteri Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa ikinci gün, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

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Partinin Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven de daha önce yaptığı açıklamada, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" çağrısında bulunmuştu.

İNCE CHP'YE KATILMIŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne 24 Haziran'da yeniden katıldı.

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Muharrem İnce'nin CHP'ye geçmesi ile Memleket Partisi'nin de kapatılacağı açıklanmıştı.

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