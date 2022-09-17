Muharrem İnce: Süleyman Soylu peşindeyim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Trabzon’da partisinin Araklı ilçe binasının açılışını yaptı. İnce, daha sonra Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde evleri zarar gören vatandaşları da ziyaret etti.

Neriman Semiz isimli vatandaş İnce’ye şu sözlerle dert yandı:

“Bizim mağduriyetimizi görüyorsunuz oğlum bizim arkamızda duracak mısınız? Benim içim çok yandı. 68 yaşındayım bunca ömrümü burada geçirdim. Güzel geçirdim iyi kötü benim eşim yok vefat etti oldu 28 sene. Ben burada mücadele ettim bizim yerlerimiz gitti evlerimiz gitti her şeyimiz gitti. Benim hasarımı kim ödeyecek sana soruyorum. Bizim hakkımızı bu mahalle olarak kim olursa olsun mahalle olarak beraber olalım haklarımızı biz de arayalım. Bizde mücadele verdik hayatımızı verdik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen İnce şunları söyledi:

“İŞİN GÜCÜN MİLLETLE PROBLEM YARATMAK”

“Sayın Süleyman Soylu sana sesleniyorum bak herkese cevap yetiştiriyorsun herkesle uğraşıyorsun, küfürleşiyorsun, video çekiyorsun video çekiyorlar bırak bu işleri. Bak şu anda senin memleketindeyim Trabzon’dayım Arsin İlçesinin Çubuklu Mahallesi’ndeyim. Bak burada 2,5 sene olmuş 21 tane ev gitmiş bu insanlara bir el uzatmamışsın. İçişleri Bakanısın bir alo desen valiye işi çözersin ama senin işin başından aşmış. Boş işlerle uğraşıyorsun. Bak bu memleketin evladı sen de bu memleketin evladısın.

“KENDİ VİLAYETİNE SAHİP ÇIKMAYAN ADAM TÜRKİYE’YE HİÇ SAHİP ÇIKAMAZ”

Burada 2,5 senedir insanlar mağdur. Evler gitmiş 4 katlı evler 3 katlı evler yerle bir olmuş. Koca bir mahalle yok olmuş ortalıkta yoksun. Devlet ortada yok ama milletle kavga etmesini biliyorsun, laf yetiştirmesini biliyorsun. İşin gücün milletle problem yaratmak. Süleyman Soylu önce sana sesleniyorum kendi memleketine sahip çıkmayan adam, kendi vilayetine sahip çıkmayan adam Türkiye’ye hiç sahip çıkamaz. Bunun takipçisi olacağım tekrar geleceğim buraya Süleyman Soylu peşindeyim. Çubuklu Mahallesi’nin sorununu çözene kadar seni takipteyim.”