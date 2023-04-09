﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu

Memleket Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir şunları kaydetti:

"600 milletvekilimizin içinde kadınlarımıza ve gençlerimize çok önem verdik. Özellikle Türkiye'nin en genç milletvekili listesini yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu diğer milletvekili aday listesini gördükten sonra da görmüş olacaksınız. Biz Memleket Partisi olarak kadınlarımızla, gençlerimizle, tüm partililerimizle ve tüm halkımızla seçimden birinci parti çıkacağımıza, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'yi de cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyoruz."