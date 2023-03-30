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Memleket Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu istifası

Memleket Partisi PM üyesi Eşber Atila, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek vermek için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:45
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Memleket Partisi'nde Kılıçdaroğlu istifası

Memleket Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu istifası
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Memleket Partisi Kurucu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi Eşber Atila sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VE TEK ADAM DÖNEMİNİ BİTİRME VURGUSU

Atila, yaptığı istifa açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek, tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Eşber Atila tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Zaman; bizlerin haklı oluşundan, halkın bundan sonraki yaşamının nasıl olacağına geçmiştir.

Gelinen noktada süreç içindeki tüm eleştiri haklarımı saklı tutarak, geçmişte maruz kaldığım tüm haksızlıkları içime gömerek karar vermenin önemi büyüktür.
Aile içinde ve gençlik kollarında aldığım öğreti: 'Bireysel başarı isteği, toplumsal bir kazancın önünde olmamalıdır.' şeklindedir.

Sayın Muharrem İnce ve Memleket Partili arkadaşlarımın iyi niyetleri şüphesizdir.

Ancak tüm veriler; AKP'yi göndermek, iktidarı değiştirmek maksadıyla da olsa yapılan çalışmanın hatalı sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bu durumda eksilten, ayrışan tarafın değil; birleşen, bütünleşen tarafın yararlı olduğuna inanmaktayım.

Bugün artık birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, hatta birbirlerine zıt diyebileceğimiz partilerin dahi uzlaştığı, bizlerin Genel Başkanlığını yapmış Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir.

Bu yüzden Kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum.

Umuyorum ki tüm Atatürkçülerle, memleket sevdalılarıyla, özgürlük ve insan hakları savunucularıyla, laik demokratik Cumhuriyetten yana olanlarla, tam bağımsız Türkiye diye haykıranlarla 14 Mayıs sabahı önce sandıkta, sonra iktidarı devralırken yine birlikte oluruz.

30.03.2023
EŞBER ATİLA"

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