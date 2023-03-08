Memleket Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı açıklaması. Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddia edilmişti

Kulislerde Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP ile görüşebileceği ve CHP listelerinden milletvekili adayı olabileceği tartışmaları olan Memleket Partisi'nden dikkat çeken bir adım geldi.

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ÇIKIŞI

Sosyal medya sitesi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Memleket Partisi, 12 Mart Pazar günü partilerinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanacağını açıkladı.

Memleket Partisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"12 Mart Pazar günü, tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz ön seçim ile Memleket Partimizin Cumhurbaşkanı Adayını belirleyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci ve yazarUğur Dündar, Habertürk'te katıldığı programda Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlatmıştı.

Dündar, "Muharrem Bey 'Ben Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş bir insanım. İçinden çıktığım partiyle niçin görüşmeyeyim' diyor" dedi.

Dündar, şunları söyledi:

"Ben kendisiyle konuştum. Aranmış değil. Okudum, sayın Altan Öymen ile Hikmet Çetin görüşecekmiş sayın İnce ile. Kendisini aradım, 'Böyle bir görüşme oldu mu?' dedim. 'Hayır, olmadı. Olursa tabii ki görüşürüm, niçin görüşmeyeyim ki?' dedi. 'Görüşmeye sıcak bakarım' dedi."