Memleket Partisi'nin kapatılacağı tarih belli oldu!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne 24 Haziran'da yeniden katıldı.

Muharrem İnce'nin CHP'ye geçmesi ile Memleket Partisi'nin de kapatılacağı açıklanmıştı.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’da yapılacak kurultayda partinin kapatılacağını duyurdu.

Asuman Ali Güven'in yaptığu açıklama şöyle:

"Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun"

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