Memur alımında yeni dönem, önemli değişiklikler yapıldı!

Memur olmak isteyenlerin yakından takip ettiği bir kriter daha değişti. KPSS ile aldıkları puanla atanamayan memur adaylarına her geçen gün yeni bir kriter geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının ardından hazırlanan yeni düzenleme ile kamu personel sisteminde önemli değişiklikler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEMURLUKTA 35 YAŞ SINIRI GENİŞLETİLDİ



Daha önce genellikle KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ile memur alımlarında uygulanan 35 yaş sınırı, artık özel yarışma sınavlarıyla personel alan tüm kamu kurumlarında da geçerli olacak. Bu, kamu personel rejiminde yaş kriterinin standardize edilmesi anlamına geliyor.



YÖK (Yükseköğretim Kurulu), YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Kamu İhale Kurumu (KİK) gibi üst kurullar ve diğer kamu kurumları bu kurala tabi olacak.



Örneğin, uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı veya denetçi yardımcılığı gibi özel sınavla alım yapılan pozisyonlar artık 35 yaş sınırına bağlı.



Genç ve dinamik bir kamu personeli yapısı hedefleniyor. Ancak 35 yaş üstü adaylar, özellikle kariyer değişikliği yapmak isteyenler veya geç yaşta sınava hazırlananlar için bu düzenleme bir engel oluşturabilir.



Engelli memur alımları, öğretmen alımları (Milli Eğitim Bakanlığı), Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imam, müezzin gibi kadroları gibi belirli pozisyonlarda yaş sınırı genellikle aranmıyor. Ancak bu kurumların özel sınavla alım yaptığı kadrolar (örneğin, YÖK’te uzman yardımcılığı) yeni kuraldan etkilenebilir.



Sözleşmeli personel (4/B) alımlarında, kurumların ilanlarına bağlı olarak yaş sınırı esnek olabiliyor.



UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI SEÇİMİ



Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, artık Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri tarafından kendi aralarından seçilecek.



Bu değişiklik, yargı süreçlerinde bağımsızlık ve tarafsızlığı güçlendirmeyi hedefliyor. AYM’nin doğrudan seçim yapması, sürecin daha şeffaf ve özerk olmasını sağlayabilir.



BAKANLIKLARA MÜŞAVİR ATAMA YETKİSİ



Bakanlar, kendilerine doğrudan bağlı çalışacak müşavirler atayabilecek. Bu müşavirler, özel önem taşıyan konularda danışmanlık yapacak.



Müşavirlerin görev süresi, ilgili bakanın görev süresiyle sınırlı.



Bakan, gerekli görürse müşaviri görev süresi dolmadan da görevden alabilecek.



Bakanların, güvenilir ve doğrudan kendilerine bağlı danışmanlarla çalışmasını sağlayarak karar alma süreçlerini hızlandırmak ve etkinleştirmek.



Bazı X kullanıcıları, bu düzenlemenin “liyakat” yerine “sadakat” temelli atamaları artırabileceği endişesini dile getiriyor.



UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI KADROLARI



Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen bazı kurumların merkez teşkilatlarına uzman ve uzman yardımcısı atamaları yapılabilecek.



Kapsamdaki Kurumlar:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)

Genelkurmay Başkanlığı

Kuvvet Komutanlıkları

Diğer belirlenen kamu kurumları



Bu kadrolar, genellikle özel yarışma sınavlarıyla doldurulacak ve 35 yaş sınırı bu alımlarda da geçerli olacak.



Stratejik kurumlarda nitelikli ve uzmanlaşmış personel istihdamını artırmak.



ÜST KURULLARA SİYASİ TARAFSIZLIK ŞARTI



BTK ve KİK gibi üst kurullarda görev alacak kişilerin, siyasi partilerin yönetim veya denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olması şartı getirildi.



Üst kurulların siyasi etkilerden arındırılması.

Kamu kaynaklarının daha şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesi.



Bu kural, üst kurullarda görev alacak kişilerin tarafsızlığını güvence altına almayı hedefliyor. Ancak, bazıları bu şartın uygulanabilirliğini ve denetim mekanizmalarını sorguluyor.



112 VE ASILSIZ İHBARLARA CEZA



CEZALAR;

112’yi gereksiz arayanlar: 1.500 TL idari para cezası.

Asılsız ihbarlar: 15.000 TL’ye kadar idari para cezası (il valilikleri tarafından uygulanacak).



Amaç: Acil durum hatlarının gereksiz yere meşgul edilmesini önlemek ve acil hizmetlerin verimliliğini artırmak.



Uygulama: Cezalar, il valilikleri tarafından tespit edilip uygulanacak. Bu, özellikle asılsız ihbarların kamu kaynaklarını israf etmesini engellemeyi amaçlıyor.



GENEL DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİLER



Olumlu Yönler:



- 35 yaş sınırı, kamu personel yapısını gençleştirebilir ve uzun vadeli hizmet kapasitesini artırabilir.



-Siyasi tarafsızlık şartı, üst kurullarda şeffaflığı ve bağımsızlığı güçlendirebilir. Müşavirlik sistemi, bakanların daha etkin çalışmasına olanak tanıyabilir.



- Eleştiriler:

Yaş Sınırı: 35 yaş üstü adaylar, bu düzenlemenin fırsat eşitliğini zedelediğini ve deneyimli bireyleri dışladığını düşünüyor. X platformunda bazı kullanıcılar, “tecrübenin göz ardı edildiği” yorumunu yapıyor.



Müşavir Atamaları: Liyakat yerine siyasi sadakate dayalı atamalar olabileceği endişesi mevcut.



Uygulama Sorunları: Yaş sınırı ve tarafsızlık gibi kriterlerin denetimi ve istisnaların nasıl uygulanacağı belirsiz.



ADAYLAR İÇİN ÖNERİLER



Her kurumun alım ilanı, yaş sınırı, sınav türü ve diğer şartları içerir. Resmi Gazete, kurumların resmi web siteleri ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformu düzenli kontrol edilmeli.



- Erken Hazırlık: 35 yaş sınırı, KPSS veya özel sınavlara erken yaşta hazırlanmayı gerektiriyor.



- Yaş Sınırı İstisnalarını Araştırın: Öğretmenlik, engelli kadroları veya bazı sözleşmeli pozisyonlar gibi yaş sınırı aranmayan kadrolar için fırsatları değerlendirin.



- Siyasi Tarafsızlık Şartı: BTK veya KİK gibi üst kurullarda çalışmayı planlayanlar, siyasi bağlantılarını gözden geçirmeli.