Memur alımlarında tarihi karar! Yeni düzenleme Meclis'te

AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı düzenlemelerden kaynaklanan hukuki boşlukları gidermek ve uygulamada ortaya çıkabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığını açıkladığı yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı 19 maddeden oluşan öneri, kamu personel alımlarından Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun işleyişine, vergi denetimlerinden ihale süreçlerine kadar pek çok alanda yenilikler getiriyor.

KAMUDA YAŞ SINIRI VE UZMAN İSTİHDAMINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Kanun teklifine göre, kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan kamu kurumlarında, mesleğe özgü yarışma sınavıyla gerçekleştirilecek personel alımlarında 35 yaş üst sınırı uygulanacak. Ayrıca, kamu kurumlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin yeni kurallar tanımlanıyor. Bu kapsamda, idari hizmet sözleşmesiyle veya iş mevzuatına bağlı olarak uzman ve uzman yardımcısı alınabilecek. Uzman yardımcılarının tez hazırlama süreçlerinde başarılı olamaması, yabancı dil yeterliliğini sağlayamaması ya da sınavlarda başarısız olması durumunda, bu kişiler uzman yardımcısı unvanını kaybedecek ve kurumlarında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanacak.

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UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDA YENİ SEÇİM SÜRECİ

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişine dair kanunda yapılan değişiklikle, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı bundan böyle Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek. Bu düzenleme, mahkemenin daha etkin ve bağımsız bir şekilde çalışmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

VERGİ DENETİMİNDE TARAFSIZLIK İÇİN YENİ KISITLAMALAR

Vergi incelemesi yapmaya yetkili kişiler için tarafsızlığı güçlendiren bir düzenleme öngörülüyor. Bu kişiler, görevden ayrıldıktan sonraki üç yıl boyunca, inceledikleri mükelleflerin veya bu mükelleflerin ortaklarının yönettiği ya da sermaye yatırımı yaptığı kurumlarda herhangi bir görev veya iş üstlenemeyecek. Ayrıca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme yapmaları da yasaklanacak.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU’NDA ÜYELİK ŞARTLARI GÜNCELLENİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kuruluş kanununda yapılan değişiklikle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’na üye olacak kişilerin Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev almamış olmaları gerekecek.

TRT’YE YÖNELİK YENİLİKLER

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü’nün maaşı, en yüksek devlet memurunun aldığı aylık ve ikramiye tutarıyla eşitlenecek. Ödemelerde ek gösterge, kıdem, taban aylığı, sosyal yardım, zam ve tazminatlar dikkate alınacak. Ayrıca, TRT Yönetim Kurulu’na yeni yetkiler veriliyor. Kurul, kurumun amaçlarına uygun olarak özel hukuk hükümlerine tabi şirketler kurabilecek, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar oluşturabilecek. Yönetim Kurulu, mevcut şirketlere iştirak edebilecek, yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları ya da şirketleri tamamen satın alabilecek veya devralabilecek. TRT’nin kurduğu, satın aldığı veya iştirak ettiği şirketlerin, alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemleri Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayacak. Kurumun kendi şirketlerinden veya ortak olduğu firmalardan yapacağı ihaleler de bu kanunların kapsamı dışında olacak. İhale süreçlerine ilişkin usul ve esaslar, Genel Müdür’ün önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenecek.

KAMU İHALE KURUMU’NDA SİYASİ TARAFSIZLIK ŞARTI

Kamu İhale Kurumu’nda görev yapacak üyelerin, geçmişte veya halihazırda herhangi bir siyasi partiyle üyelik, adaylık veya görev ilişkisi bulunmaması gerekecek.

PERSONEL DEVİR İŞLEMLERİ VE ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Kanun teklifi, kamu kurumlarının teşkilat yapılarında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılan değişiklikler sonrası personelin devir işlemlerini ve yeni atanacakları kadrolardaki mali ve özlük haklarını düzenliyor.