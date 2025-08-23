Memur maaşı zammı için kritik toplantı başladı

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını görüşeceği çalışmalarına başladı. Kurul ilk toplantı için 14.30'da bir araya geldi. 11 üyeli Hakem Kurulu'nun 9 üyeyle toplantıya katılması bekleniyor.

Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katılıyor.

KAMU İŞVEREN TARAFI, HAKEM HEYETİNE BAŞVURUYU YAPTI



Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.



Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.



Memur-Sen'den yapılan yeni açıklamada, "Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır" denildi.

KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ



Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.



15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.