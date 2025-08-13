Memur-Sen 81 ilde eylem yapacak

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, kamu işverenin ilk teklifini açıklamasının ardından 81 ilde eylem kararı aldı. Hükümetin teklifini yetersiz bulan sendika, gerçekçi bir teklif gelene kadar eylemlerin devam edeceğini belirtti, eylem takvimini açıkladı.

Dün açıklanan teklifin ardından toplanan Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, ilerleyen süreçte yapılması gereken konular ve atılması gereken adımlar üzerine istişarelerde bulundu.

Kurul sonrası yapılan açıklamalarda 81 ilde eylem kararı alındığı belirtilerek eylem takvimi açıklandı.

Memur-Sen kurulda yapılan değerlendirmeleri ve alınan kararları şöyle özetledi:

"Öncelikle Yetkili Konfederasyon Memur-Sen olarak, Kamu İşvereninin 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 olarak açıkladığı, refah payının ve taban aylığa zammın yer almadığı, gerçeklerden uzak, emekliyi de emekçiyi de yok sayan; akla, vicdana, hakkaniyete sığmayan teklifini bir kez daha reddediyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyon ve hedefine uymayan, gelir dağılımında adaleti sağlamayan, memuru açlık ve yoksulluk sınırı arasına mahkum eden teklifi kabul etmiyoruz.

Geçmiş kayıpları telafi etmekten, gelecekteki kaygıları önlemekten, kamu görevlileri ve emeklilerin beklentilerini karşılamaktan, sorunlarını çözmekten uzak bu teklif umut değil hayal kırıklığı üretmiştir.

Cumhurbaşkanımızın; “En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz” sözüne rağmen aynı işi yapan farklı statülerdeki çalışanlar arasında ücret adaletini sağlamayan bu teklifle bir pazarlık mümkün değildir.

Sorunların masada çözülmesine imkan varken işveren bu teklifle kamu görevlileri ve emeklilerini meydanlara çıkmaya zorlamıştır.

İşveren pazarlığa uygun, hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif getirene kadar gerçekleştireceğimiz “Eylem Takvimini” kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."

EYLEM TAKVİMİ

Kamu işverenin ilk zam teklifiyle memur ve memur emeklilerini meydanlara çıkmaya zorladığı belirtilirken hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif gelene kadar eylemlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Eylem takvimine göre sendika, 13 Ağustos Çarşamba günü (bugün) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü dahil 81 ilde eylem yapacak.

14 Ağustos Perşembe günü ise sendikalarımızın müstakil eylemleri ve Emekli Memur-Sen eylemi yapılacak.

15 Ağustos'ta gelecek teklife göre eylemler şekillenecek. Eğer 15 Ağustos'ta gelen teklifin ardından eylemler devam ederse 15-16 Ağustos'ta 81 ilde 'Memur/Emekli Nöbette Eylem Çadırı' kurulacak.

18 Ağustos'ta ise iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi yapılacak.