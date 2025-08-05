Memur-Sen Başkanı Yalçın: Esas müzakereye mutlaka teklifle gelinmeli!

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz'da başladı. 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler ise dün yapılan toplantılarla tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifin ön müzakeresinin yapılacağı toplantı öncesinde konuşan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecini hızlı bir şekilde işletmek mecburiyetinde olduklarını dile getirdi.

Yalçın, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakereler normalde 7'sinde başlıyor. Onun için ön müzakerelerde yapılan tutanak sisteminin esas müzakerelerde mutlaka yapılması gerektiğini bu vesileyle buradan ifade ediyorum. Çünkü görüşmeler suya yazılmamalı, tutanağa dönüştürülmeli. Takvim dar, süre yetersiz ve görüşmeler bu açıdan aralıksız yapılmak zorunda. Normalde takvimde görüşmeler de 22 gün sürüyor iş günü hesabına göre ayın 19'unda bitiyor. Bu açıdan sürenin zaten üçte biri şu an geride kalmış durumda. Bu yüzden bundan sonraki günlerde aralıksız masanın çalışmasına ihtiyaç var. Bu açıdan kamu işvereni esas müzakereye mutlaka teklifle gelmeli, 12'sini beklememeli. 6'sında teklif bir an önce gelmeli" diye konuştu.

"EMEKLİLERE YÖNELİK SEYYANEN ZAM KISMI MUTLAKA YANSITILMALI"

7'nci dönem toplu sözleşmede kamu işverenle anlaşmalarının, takip sürecinin işlemesi ve hakemin kararının geçerli olmuş olması nedeniyle kayıpları olduğunu ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilere yönelik seyyanen zam kısmı mutlaka yansıtılmalı ve görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki bağın kopmaması daha fazla açılmaması açısından da bir an önce toparlanması için taban aylığa 10 bin lira iyileştirme yapılarak sürece başlanmalı diyerek teklifimizi 10 bin lira taban aylık, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 ilk döneme ilişkin oransal zam, ikinci döneme ilişkin yüzde 20 oransal zam, 2027'ye ilişkin ise yüzde 20 oransal zam, 7 bin 500 lira taban aylık iyileştirmesi, ikinci dönem için ise yüzde 15 oransal zam şeklinde tekliflerimizi şekillendirerek sürece başladık."

"ORTA VADELİ PLANLARA GÖRE DEĞİL, PİYASA GERÇEKLERİNE GÖRE HAREKET EDİLMELİ"

Yalçın, temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından şunları kaydetti: