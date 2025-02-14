Memur-Sen'den üyelerine indirim uygulaması!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde 'Memur-Sen Avantaj' uygulamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yalçın, Memur-Sen'in 1 milyon 100 bine yaklaşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük memur sendikaları konfederasyonu olduğunu belirterek, "Bugüne kadar, Toplu Sözleşme Yasası'nın eksikliğine rağmen, masada ve sosyal diyalog mekanizmaları yoluyla kamu görevlilerimiz için 1007 kazanıma imza attık. 'Memur-Sen Avantaj', en temelde alışverişlerde indirim imkanı sağlayan bir proje. Bu çalışmayla, 1 milyon 100 bine yakın üyemize ve sendikalarımızın çalışanlarına binlerce firmadan indirimli alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Bu çalışmaya emekli Memur-Sen üyelerimizi de dahil ettik" diye konuştu.

Çalışmaların yaklaşık 11 ay önce başladığını aktaran Yalçın, "Bugün geldiğimiz noktada devasa bir indirimli firma ağı oluşmuş oldu. Binlerce marka, kurum, mağaza ve iş yeri, 10 binlerce lokasyona sahip 'Memur-Sen Avantaj' dünyasında yok yok. 'Markaların iş birliği' mottosuyla oluşturduğumuz 'Memur-Sen Avantaj' ile giyim, akaryakıt, e-ticaret, kargo, teknoloji, sağlık ve eğitim sektörleri, gıda, yemek, beyaz eşya, kozmetik, ulaşım, konaklama, otomotiv ve daha pek çok sektörde, yerel marketler dahil binlerce marka ve iş yerini üyelerimizin hizmetine sunduk. Üyelerimize yüzde 60'a varan ilave indirimler, özel fiyatlar ve kampanyalarla farklı ödeme ve taksit seçenekleri sunulan 'Memur-Sen Avantaj' dünyasından faydalanmak için öncelikli olarak Memur-Sen'e bağlı sendikalarımız ve emekli Memur-Sen'in dijital kimlik uygulamasını telefona indirmeleri gerekiyor. Bütün kamu görevlilerimizi Memur-Sen'li olmanın avantajlarından faydalanmaya, 'Memur-Sen Avantaj' dünyasına katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.