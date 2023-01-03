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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam merak konusu oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 15,4 oldu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:10
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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
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Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,4 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,5 zam hakkı elde etti.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Yüzde 10’luk refah payının masada olduğu belirtiliyor. Şimdi tüm gözler ekonomi yönetiminden gelecek açıklamada.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zam döneminde 3.500 TL olarak açıklanan en düşük emekli aylığı için Ocak 2023 zammı merak ediliyor. Bugüne kadar birçok rakam dile getirildi ancak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından sadece tek bir senaryo üzerinde duruluyor. Bilindiği üzere Aralık ayının son haftasında asgari ücrete yüzde 54,6’lık rekor bir artış gerçekleştirilmişti. En düşük emekli maaşı için de bu oranın baz alınabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda yapılan hesap doğrultusunda en düşük emekli maaşının yüzde 54,6’lık artışlar 5.411 TL olması bekleniyor.

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Yurtsever Devrimci
3.01.2023 11:07
Emekliyi dilenci etti, şimdi sadaka versin diye bekletecek. Allah bildiği gibi etsin ona oy verenleri.  
 
Emekli 2
3.01.2023 11:06
Tuik de çalışanların maaşı benim verdiğim vergilerle ödendiğine göre ,Ben şahsi olarak Hakkımı Helal Etmiyorum bu hesaplamayı yapan Tuik Çalışanlarına.Hwr halde buna hakkım var bir emekli olarak.  
 
Berivan gün
3.01.2023 11:05
Yazıklar olsn sadakami veriyorsunuz hakım zehir zıkkım olsun  
 
TÜM YORUMLAR (52)
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