Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı açıklandı

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı %14,57 olarak belirlenirken, memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının %4,15 olduğu ifade edildi.

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ

Kasım ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Bir önceki aya göre: %2,24

Bir önceki yılın aralık ayına göre: %42,91

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %47,09

On iki aylık ortalamalara göre: %60,45

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in kasım ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. Bu dönemdeki enflasyon oranları şu şekilde:

Temmuz: %3,32

Ağustos: %2,47

Eylül: %2,97

Ekim: %2,88

Kasım: %2,24

MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı %14,57 olarak belirlenirken, memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı %4,15 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalara göre, %4,15 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşme'deki %6 ilave edilmesiyle toplamda %10,4 kümülatif zam yapılacak.

Bu gelişmeler, memur ve emeklilerin maaşlarının artışını önemli ölçüde etkileyecek ve yaşam standartlarını iyileştirecek.