Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı açıklandı

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşları zam oranları merak konusu oldu.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı %14,57 olarak belirlenirken, memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının %4,15 olduğu ifade edildi.

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ

Kasım ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Bir önceki aya göre: %2,24

Bir önceki yılın aralık ayına göre: %42,91

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %47,09

On iki aylık ortalamalara göre: %60,45

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in kasım ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. Bu dönemdeki enflasyon oranları şu şekilde:

Temmuz: %3,32

Ağustos: %2,47

Eylül: %2,97

Ekim: %2,88

Kasım: %2,24

MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı %14,57 olarak belirlenirken, memurların maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı %4,15 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalara göre, %4,15 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşme'deki %6 ilave edilmesiyle toplamda %10,4 kümülatif zam yapılacak.

Bu gelişmeler, memur ve emeklilerin maaşlarının artışını önemli ölçüde etkileyecek ve yaşam standartlarını iyileştirecek.

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