TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Vatandaşlar 2023 yılı memur ve emekli maaşlarının zamlarla birlikte ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2023 Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.

TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,39 oldu.

2023 MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacak.

Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.

REFAH PAYIYLA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşmesi bekleniyor. Buna göre memurlar için refah payı sonrası yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşların ne kadar olacağı tahmini rakamlar şöyle..

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

2023 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

2023 EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL

Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL

Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL

2023 MEMUR MAAŞI

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL

Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL

Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

2023 ÖĞRETMEN MAAŞI

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

2023 POLİS MEMURU MAAŞI

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

2023 UZMAN DOKTOR MAAŞI

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL

Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL

Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

2023 HEMŞİRE MAAŞI

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

2023 AVUKAT MAAŞI

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679