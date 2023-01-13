13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de

Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 00:21
Takip Et

Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de

Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de
+
Aa
-

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.

Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ahmet Yavuz
13.01.2023 00:46
Türkiyede 15 milyon emekli var. 15 milyon esini de sayarsanız 30 milyon eder.iktidar yüzde 30 ile kaybetti.  
 
Okuyucu
13.01.2023 00:44
Yayınlansa ne olacak. Asgari ücrete yüzde 54, emekliye yüzde 30. Seçimlerde görürürüz..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
2
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
3
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
4
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
5
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
6
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
7
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿ABD’den UFO açıklaması: Mart 2021'den bu yana 366 UFO ihbarı alındı
﻿ABD’den UFO açıklaması: Mart 2021'den bu yana 366 UFO ihbarı alındı
﻿ABD’den UFO açıklaması: Mart 2021'den bu yana 366 UFO ihbarı alındı
﻿Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de
﻿Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de
﻿Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de
﻿Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'
﻿Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'
﻿Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'Cezayir'den af dilemeyeceğim'
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.