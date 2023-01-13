﻿Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.

Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.