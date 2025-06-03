Memur ve emekli zammında kritik oran belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Beklentilere göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,53 olarak açıklandı.



Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 artış göstermişti. Mayıs ayında da yüzde 1,53 açıklanmasıyla birlikte 5 aylık zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.09 olacak.

Zam oranının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Son verilerle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerine Mayıs'ta enflasyon yüzde 1,53 açıklanmasıyla yüzde 14 oranında zam hakkı elde etmiş oldular.

Enflasyon farkı ise yüzde 7.55 oldu.



Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

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TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı