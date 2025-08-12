Memur ve emekliler için kritik saat belli oldu

Milyonlarca memur ve emekli için kritik saat belli oldu. Memur-Sen Başkanı Yalçın, hükümetin memur ve emekliler için zam teklifini saat 14.00'te açıklayacağını söyledi.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personeli ilgilendiren zamlara ilişkin olarak yeni aşamaya geçildi. Sendikaların ortaya koyduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirilip zam teklifinin verilmesi gerekecek.

Hükümet tarafı zam teklifini saat 14:00'da açıklayacak. Hükümetin teklifi açıklayacağı saat Memur-Sen Başkanı Yalçın duyurdu.

Memur tarafı yüzde 88 zam isterken hükümetten henüz teklif gelmedi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

Yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle gerileme olması bekleniyor.

