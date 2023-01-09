Emekli ve memurların maaş zammında flaş gelişme. Milyonların gözü bu haberdeydi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP'nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Komisyonda kabul edilen teklifle, memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacak, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılacak, asgari ücret müşteri desteğinin 100 liradan 400 liraya yükseltilecek.

Ayrıca korona virüs pandemisi nedeniyle kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) sigortalıların hizmetleri tam durumuna getirilecek. Korona virüs pandemisi nedeniyle 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de organize edilememişti. Bu organizasyon için o dönem bazı kurumlara vergi muafiyeti sağlanmıştı. Bu muafiyetin 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sağlanması öngörüldü.

Komisyonda verilen önerge ile teklife madde eklendi.

300 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK

Teklifin etki analizine göre 2 milyon 721 bin emeklinin yararlanacağı, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasının maliyeti 21,9 milyar lira; 13, 9 milyon emeklinin aylıklarındaki yüzde 30'luk artışın maliyetiyse 131,5 milyar lira olacak.

Asgari ücret prim desteğinden 1,7 milyon iş yeri ve yaklaşık 7,5 milyon sigortalı yararlanacak ve bu desteğin 100 liradan 400 liraya çıkarılmasının maliyeti 17,1 milyar lirayı bulacak. Memurların ücretlerine yüzde 30’luk artış yapılmasının maliyeti 128,4 milyar lira. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için uygulanacak KDV ve kurumlar vergi istisnasının maliyeti 230 milyon lira. Teklifin toplam kamuya maliyeti 299 milyar 130 milyon lira. Emekli ve memurlara yapılan artışın maliyeti 259 milyar 900 milyon lira oldu.

Teklifin yarın TBMM Genel Kurulu’na gelmesi ve burada kabul edilmesinin ardından memur maaşlarının yattığı ayın 15’inci gününden önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.

“DUL AYLIĞI 4 BİN 125 LİRA”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dul ve yetim aylıklarının da 5 bin 500 lira olup olmayacağı konusuna açıklık getirerek, şunları söyledi:

10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi vefat ettiği taktirde hak sahipleri var. Hak sahipliklerine göre maaşın yüzde 100’ü dağıtılabiliyor. Veya minimum yüzde 75’i dağıtılabiliyor. Eğer sadece eş varsa eş 7 bin 500 lira alabiliyor. Çocuklar varsa çocuklar bunun yüzde 25’lik kısmını alabiliyor. O zaman eş yüzde 50’sini alıyor, çocuklar yüzde 25’ini alıyor. Yüzde 75’i gene gitmiş oluyor. Ana ve baba varsa anaya yüzde 12,5 ve babaya da yüzde 12,5 olmak üzere yüzde 100’e tamamlanmış oluyor. Bugünkü var olan bir kural değil, yıllardır var olan bir kural. Şimdi eğer kişi en düşük emekli maaşı alırken vefat ettiği taktirde bunun yüzde 75’ini alacak. Varsa çocukları varsa, bu değişmeyecek zaten bu iş. Tek eş varsa 4 bin 125 lira en düşük emekli aylığını alacak. Diyelim ki ana ve baba var. Bu 5 bin 500 liradan yüzde 25’ini çıkardığımız taktirde onlar da ikiye bölünecek. 1375 lirayı da ikiye bölecek. Anneye 700 küsür, babaya da 700 küsür lira verilerek 5 bin 500 liraya tamamlanmış olacak.

YARIN GENEL KURULA GELECEK

Komisyonda kabul edilen teklifin yarın TBMM Genel Kurulu’na gelmesi ve burada kabul edilmesinin ardından memur maaşlarının yattığı ayın 15’inci gününden önce yürürlüğe girmesi bekleniyor....