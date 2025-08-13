Memur ve emeklilerinden 'zam teklifi'ne tepki: Yetersiz teklife hayır!

Kaynak: DHA
Memur ve emeklilerinden 'zam teklifi'ne tepki: Yetersiz teklife hayır!

ANKARA'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyesi kamu çalışanları ve kamu emeklileri, hükümetin zam teklifine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri, hükümetin 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklilerine ilk zam teklifini açıklamasının ardından 81 ilde eylem kararı aldı.

2-008.jpg

Bakanlık önünde toplanan yüzlerce Memur-Sen üyesi, "Gelirde adalet", "Ücrette Denge" ve "Yetersiz teklife hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Düdük çalarak ve slogan atarak yapılan zam teklifine tepki gösteren üyeler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

3-007.jpg

'BU TEKLİF, YETERSİZ VE GEÇERSİZDİR'

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ankara Temsilcisi Nevzat Öylek, "İşveren heyetinin bu teklifini yok saydığımızı ve gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz. Görüyoruz ki işveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür.

4-005.jpg

İşverenin teklifinde; refah payı ve taban aylığa zam yoktur. Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur. Emekli ve emekçiyi gözeten bakış yoktur. Kamu işvereninin bu teklifi; memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini gösteriyor.

5-003.jpg

Teklif, kamu görevlilerinde hayal kırıklığı oluşturmuştur. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu teklif, yetersiz ve geçersizdir" dedi

