Memur ve işçi arasında 'maaş uçurumu' tartışması

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamu çalışanlarının maaş ve özlük haklarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sonsöz Gazetesi'nden Goncagül Konaş'a konuşan Tuncay Cengiz kamuişçilerinin gelir düzeylerindeki artışa dikkat çekerek “Mart 2025 itibarıyla yoksulluk sınırı 76.922 TL olarak belirlenmişken, 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçirilen bir kamu işçisinin ortalama aylık geliri 80.000 TL’ye ulaşıyor. Bu rakam, kamu işçileri için toplu sözleşme başarısını gösteriyor.” dedi. Ancak memurların maaşlarının aynı oranda iyileştirilmediğine vurgu yaparak, mevcut durumu sert bir dille eleştirdi.

“TOPLU SÖZLEŞMELERİN BAŞARISIZLIĞININ GÖSTERGESİDİR”

Cengiz, memur maaşlarının yetersizliğine ilişkin resmi verilere dayanarak çarpıcı bir tablo çizdi. “Cumhurbaşkanlığı verilerine göre en düşük memur maaşı 43.500 TL, ortalama memur maaşı ise 49.598 TL seviyesinde. Bu rakamlar, bugüne kadar memurlara yönelik yapılan toplu sözleşmelerin başarısızlığının açık ve net göstergesidir.” ifadelerini kullandı. Yoksulluk sınırının 76.922 TL olduğu bir dönemde memur maaşlarının bu seviyenin çok altında kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“DERS VERMENİN ZAMANI GELMEDİ Mİ”

Yaklaşan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memurlara seslenen Cengiz, sendika tercihlerinde değişim çağrısı yaptı. “Perşembe’nin gelişi, çarşambadan belli olur.” atasözünü hatırlatarak memurları uyaran Cengiz, “Tarihin tekerrür etmesini engellemek için; yıllardır sizden aldıkları gücü ve yetkiyi size karşı kullananlara, yandaşlarına makam ve mevki vermek için çırpınanlara, sizleri açlık ve yoksulluk sınırı arasına hapsedenlere dur demenin ve ders vermenin zamanı gelmedi mi? Geldi de geçiyor bile…” dedi.