Memur ve kamu işçileri dikkat! Çalışanlar için yeni dönem başlıyor

Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Çalışma hayatı, gelir dağılımı, düşen alım gücü sorunları nedeniyle zor bir döneme girerken Işıkhan, bu görüşmelerde işçilerin haklarını korumayı ve kamu kaynaklarını etkin şekilde yönetmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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Memur, memur emeklisi ve kamu işçisi için toplu pazarlıkta son durum merak ediliyor. Memur ve yaklaşın 600 bin işçinin maaşlarında toplu sözleşmelerin etkisi büyük. Çalışanlar için yeni dönem başlıyor.

ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Toplu sözleşme süreci başladı. 2025 yılı içinde iki önemli toplu sözleşme süreci yaşanacak. Yılın başından itibaren zam pazarlığı fiili olarak başladı. Kamuda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ile yılın ilerleyen döneminde belli olacak. Ön görüşmeleri ve prosedürleri ise başladı.

Metal işkolu toplu sözleşmeleri de gündemde yer alıyor. Kamu tarafı ve işçi kesimi yıl içinde imzalanacak toplu sözleşme kritik önem taşıyor.

RESMİ GÖRÜŞMLER İÇİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin konuştu.

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Türk-İş ve Hak-İş'in çalışmalarına başladığını ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak görüşlerin bakanlığa ulaştırılacağını ifade eden Işıkhan, "Şubat ayı içerisinde resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Türkiye’nin gelecek dönem gündem konuları arasında çalışma hayatı büyük önem taşıyor. Çalışma hayatı, gelir dağılımı, düşen alım gücü sorunları nedeniyle zor bir dönem geçirse de Bakan Işıkhan, çalışanların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu.

Toplu sözleşmeler kaynaklı normal dönemsel gündem konularının yanında çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkiler ile ekonomik programın ilerleyişi bunlara ilave olarak hazırlıkları devam eden çalışma hayatına yönelik düzenlemeler de hayata geçecek.