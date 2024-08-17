Memur ve memur emeklisi maaş zammında hesaplar değişti. İşte maaş tablosu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Memur ve memur emeklisi maaş zammında hesaplar değişti. İşte maaş tablosu

Son günlerde kademeli emeklilik ve tamamlayıcı emeklilik konuları gündemdeki yerini korurken, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı beklentileri de enflasyon tarifesiyle yeniden değerlendirildi. 2025 Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı değişecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketi, yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmesiyle SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin maaşlarını nasıl etkileyeceğini ortaya koydu. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı. Ancak Ocak 2025'te maaş artışlarının ne olacağı da netleşmeye başladı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 43,31

Merkez Bankası'nın anketine göre, yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 43,31 olması bekleniyor. Ayrıca, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,71, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak öngörülüyor.

İşte maaş tablosu...

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