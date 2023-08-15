Memur zam teklifine sert tepki ‘2 yıl heba oldu’

İHA'nın haberine göre; Demircan, “Memurun 2 yılı daha heba oldu” diyerek hükümeti ve yetkili konfederasyonu eleştirdi.

Zam Teklifi Nedir?

7.dönem toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde, hükümet memur ve memur emeklileri için 2 yıl için toplamda yüzde 34 zam teklifini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı için yüzde 16, 2025 yılı için ise yüzde 18 zam önerildi.

Demircan: Bu Oran Kabul Edilemez

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, zam teklifini değerlendirdi. Demircan, “2 yıl için toplamda yüzde 34. Peki kamu işveren heyetine şu soruyu sormak en doğal hakkımız; 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde kaç olacak? Örneğin; yüzde 23’ün altında olacak mı? 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.9 olmasına rağmen, geçici de olsa yeniden bu oran revize edildi, ek vergiler getirildi. Yetkili konfederasyon toplu sözleşme öncesi açıkladığı talepleri arasında 2 yıl için yüzde 110 talep etmişti. Aynı sorumuz onun için de geçerli. Bu oranı belirlerken ocak ayında yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranını öngördüler mi?” diye sordu.

Demircan, “Bırakalım enflasyon tahminini, biz devletimizin uygulayacağı değerleme oranı üzerinden talepte bulunalım” diyerek zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Demircan: Yetkili Konfederasyon Başarısız

Demircan, zam teklifine tepki gösteren yetkili konfederasyonun da başarısız olduğunu söyledi. Demircan, “Dün bakanımızın teklifinden sonra kameralar karşısına geçen sendika temsilcilerine de iki çift sözümüz var. ’Kamu işveren heyeti sizi ciddiye almıyor. Dün kameralar önünde bunu kendiniz de dile getirdiniz. Kira yardımı, kök ücret artışı, yılda 4 kez maaş artışı, refah payı, bayram ikramiyesi, 3600 ek göstergenin birinci dereye düşmüş tüm memurlara verilmesi, kamu da akademisyen ve mühendislerden şube müdürleri ve şeflerin ücret artışı beklentilerine yönelik cümle kurulmadığını’ ifade ettiniz” dedi.

Demircan, yetkili konfederasyonun her seçim öncesi kabine üyesi gibi konuştuğunu ama iş toplu sözleşmeye geldiğinde masanın masumu gibi konuştuğunu ileri sürdü. Demircan, “Burada bir mağdur varsa o da memurlardır. Üzülme Ali Bey, müzakereler için yeterli zaman kalmazsa kamu hakem kurulu var, ona gidersin. Hani neredeyse tüm üyelerinin hükümet tarafından belirlendiği, o da olmadı sosyal hakların görüşülmesini KİK toplantılarına bırakırsınız. Siz iyi bilirsiniz bu işleri. Neredeyse yetkiyi aldığınızdan beri her dönem aynı şeyi yapıyorsunuz. Üyelerinizde bu duruma alıştılar. Umut ekip hüsran biçtiriyorsunuz” diye konuştu.

Demircan, yetkili konfederasyonun 2 yıl için yüzde 110 talebinin de gerçekçi olmadığını söyledi. Demircan, “Siz sendika olarak enflasyon farkının zam olmadığını ne zaman idrak edeceksiniz? Memurun ve emeklinin içinde bulunduğu durumu ifade etmek yerine teşekkür etmeyi yeğlediniz. Bu hatalarınız birike birike bugün bu noktaya geldi. Madem siyaset sendikacılığı yapıyorsunuz, o vakit masadan memurun hakkını alarak kalkın. Yalandan ‘vicdani olmayan konut kiraları’ demeyin. Devletin lojmanları satılırken neredeydiniz? Sendika olmanın gerekleri vardır, siz temsil kabiliyetini kaybetmiş siyasallaşmış sendikalarsınız. Bu nedenle dün kamu işveren heyeti tarafından sunulan teklifin çok değişeceğini sanmıyorum. Ne yazık ki memurun 2 yılı daha sizlerin sayesinde heba oldu” ifadelerini kullandı.

Demircan, yetkili konfederasyona hükümetin dayanışma aidatı talebini kabul ederse bu teklifin altına imza atacaklarını da sordu.