Memur zammı için kritik toplantı bugün

Kamu Hakem Kurulu'nun memur maaşını görüşmek amacıyla yaptığı ikinci oturumdan da netice çıkmadı. Kurul bugün üçüncü kez bir araya gelecek.

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin dikkati Kamu Hakem Heyeti Kurulu'ndan çıkacak kararda.

Kurul ikinci oturumunu dün gerçekleştirdi. Kamu İşveren tarafı ve sendikalar bir defa daha masaya oturdu.

Sayıştay Başkanı Metin Yener Başkanlığı'ndaki 2'nci toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakan yardımcısı düzeyinde katıldı.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri de toplantıdaydı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede gündeme zam miktarı gelmedi.

Konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin nedenini aktardı.

3. oturuma bir maaş teklifiyle gelinmesini talep etti.

Hakem heyeti, 3. toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Kesin kararın ise 27 Ağustos Çarşamba gününe dek açıklanması gerekiyor.

Hükümet son olarak taban maaşta bin liralık düzenleme,

2026 için yüzde 11+7, 2027 için de yüzde 4 + 4 zam önerisinde bulunmuştu.

Memur-Sen ise gelecek yıl için yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 artış istemişti.

